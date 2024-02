Redondo exige suspender el taller que enseña a mujeres a limpiar con productos ecológicos: "Es denigrante"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha exigido que se suspenda el taller de 'Hogares Saludables-Libre de Tóxicos' que el Ayuntamiento de Huelva organiza para "promover el papel de la mujer en la sostenibilidad del planeta".

"Con dinero público, con el dinero del Ministerio, no se pueden sufragar ese tipo de cursos denigrantes y que lo único que inciden es en el machismo y en el sesgo de género", ha criticado este miércoles Redondo en declaraciones a los medios tras reunirse con la asociación Yo no renuncio y el Club de Malasmadres.

Por ello, Igualdad exigirá que los recursos que se estaban invirtiendo en esos cursos "se devuelvan" porque no cumplen la finalidad para las que estaban previstos.

Para Redondo, este taller es "machista" y "va completamente en contra de lo que en la sociedad de hoy se demanda que es la lucha contra esa perspectiva y ese machismo que está tan encarnado en la sociedad"

"No entiendo quién ha podido pensar en eso para las mujeres y quién es posible que suscriba ese tipo de propuestas y de cursos. Desde luego con el dinero público no, con el dinero del Ministerio no y ojalá se replantee esa oferta y la cambien, la quiten y no se produzca ese curso que es contrario absolutamente a lo que es la política de este Ministerio", ha sentenciado.

Con el objetivo de que el dinero del Ministerio se utilice "adecuadamente", Igualdad está haciendo un seguimiento. "Podemos decir que tanto en las comunidades autónomas como en la inmensa mayoría de los municipios, los recursos se invierten correctamente y para las finalidades que están previstos", ha afirmado.

No obstante, Redondo ha reconocido que tienen "datos preocupantes" y algunas noticias que hacen que reaccionen y que estén "mucho más vigilantes y mucho más atentos en el seguimiento".

"Lo que es importante es que se cumplan los fines y los objetivos para los que esos recursos se han aprobado y en este caso evidentemente no se ha producido. Por lo tanto, seremos más vigilantes, estaremos mucho más encima, seremos mucho más proactivos a la hora del control, pero en general también puedo decir que los recursos se utilizan correctamente", ha concluido la ministra.