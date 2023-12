Redondo afirma que la moción de Pamplona es un "pacto democrático" que impulsará políticas para vivir "mejor"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona para desbancar a UPN en favor de EH Bildu que se debate este jueves es un "pacto democrático" que impulsará políticas para harán que la ciudadanía viva "mejor".

En estos términos se ha expresado la titular de Igualdad en declaraciones a los medios tras visitar la exposición del artista Enrique Reche en el Patio Herreriano de Valladolid, al ser preguntada acerca de la moción que hoy se debate en el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona.

"Es una normalidad democrática, no podemos sorprendernos de todas las cuestiones que entran dentro de la legalidad y de la Constitución y, por lo tanto, Bildu es un partido democrático y este es un pacto democrático, sobre todo, para sacar a Pamplona de una situación que no era deseable para los ciudadanos", ha asegurado la dirigente vallisoletana.

A renglón seguido, ha apuntado que en los últimos ocho años Pamplona "únicamente" ha aprobado dos Presupuestos, situación que "supone una parálisis absoluta". "Yo que he sido concejal sé lo que significa que no se aprueben los Presupuestos en tiempo y forma", ha añadido.

Así, ha hecho hincapié en la parálisis que se traslada a "lo que importa a la ciudadanía" y, por lo tanto, "este es un acuerdo que impulsa políticas que hagan que las personas, los ciudadanos y ciudadanas de Pamplona, vivan mejor", ha recalcado.

Preguntada acerca de las dos candidatas que no recogen su acta diciendo por presiones de UPyD, la ministra ha trasladado que ha leído "que era por cuestiones personales y por cuestiones laborales". "No conozco más que las declaraciones que les he escuchado a ellos", ha zanjado.