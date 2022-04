Red Migrante de Tenerife critica la "osadía" del viraje de Sánchez y dice que el pueblo saharaui "no se puede vender"

La saharaui Soukaina Ndiaye, presidenta de la Red Migrante Tenerife, ha criticado este jueves en el Parlamento de Canarias la "osadía" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al girar su posición sobre el conflicto del Sáhara Occidental y le ha advertido de que el pueblo saharaui "no se puede vender".

En una intervención ante la comisión de estudio de la inmigración en Canarias ha comentado que España tiene una "deuda histórica" con el Sáhara como "potencia administradora" y no puede dejar a sus ciudadanos "en manos" del Gobierno marroquí.

Ha lamentado que a Marruecos se le ha dado "banda ancha" en los últimos años y la situación en los 'territorios ocupados' "está mucho peor", con "redadas" en los barrios contra los activistas, y se pregunta si Sánchez tendría la misma "simpatía y generosidad" que tiene con Mohammed VI que con Vladimir Putin, dado que los saharauis llevan 46 años esperando por un referéndum mientras son "bombardeados" por el ejército marroquí.

Ha indicado también que pese a que se puedan alcanzar acuerdos Marruecos "seguirá chantajeando" con la inmigración, como se demostró en el caso de Ceuta, y ha dejado claro que con los saharauis "lo tienen crudo" porque su voluntad de ver un Sáhara libre "es más fuerte".

Ndiaye ha confesado que su pueblo se siente "arropado" por españoles y los canarios pero entiende que todos los presidentes socialistas les han "traicionado" pues tanto Felipe González como Zapatero y ahora Sánchez "están de la mano" con Marruecos.

"El Sáhara no es una moneda de cambio ni una mercancía para negociar, es una ilegalidad y un atropello al pueblo saharaui", ha destacado, subrayando que no van a "morir bajo bandera marroquí" y seguirán defiendo su libertad "hasta que no quede ningún saharaui".

Sobre la inmigración ha afirmado que "es un drama duro" con muchas personas que mueren en el océano intentando llegar a Canarias o la Península porque "Frontex no hace su trabajo" y otras personas que están muchos años trabajando en Marruecos, donde "no se cumplen los derechos humanos", para ganar dinero y poder sufragar el viaje, algunos procedentes de Bangladesh, incluso.

En el caso concreto de Canarias ha dicho que "no es solo frontera", sino también lugar de acogida y en ese sentido ha criticado que cuando los menores no acompañados cumplen 18 años "se les deja en la calle y en un abandono total".

Ha lamentado que hay "fallos" en el sistema de asilo y parece que "ahora solo hay ucranianos" demandando protección internacional.