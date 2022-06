Red Hot Chili Peppers devuelve el rock de estadio al Olímpic de Barcelona ante 49.000 espectadores

La banda californiana Red Hot Chili Peppers ha devuelto al Estadi Olímpic de Montjuïc Lluís Companys de Barcelona el rock de estadio en un enérgico concierto ante 49.000 espectadores en su segunda fecha de su Global Stadium Tour iniciado el pasado fin de semana en Sevilla y que supone el regreso del guitarrista John Frusciante al grupo.

Precedidos de Thundercat, proyecto del bajista Stephen Lee Bruner, y del rapero norteamericano Nas ante un Estadi Olímpic que tomaba cuerpo, Red Hot Chili Peppers han asaltado el recinto con puntualidad y una 'jam' introductoria con el bajista Flea, el batería Chad Smith y Frusciante para engrasar la sección rítmica y que luego se repetiría en otras fases del concierto.

Con los primeros acordes de 'Can't stop' se ha incorporado el vocalista Anthony Kiedis para sellar el regreso de la banda a Barcelona seis años después de su última visita, un inicio al que han seguido 'Dani California' y 'Around the world'.

'Black summer' ha sido la primera en sonar del disco 'Unlimited love', publicado este mes de abril, que ha tenido continuación en su habitual combinación de rock, funk y medios tiempos con 'The zephyr song', 'Aquatic mouth dance' --segunda de la noche del nuevo álbum--, 'Snow' y 'Right on time'.

Tras la nueva 'Whatchu thinkin', uno de los momentos más celebrados del concierto ha sido una coreada 'Otherside', con instrumental, antes de regresar a 'Ultimate love' con 'Heavy wing' --que el grupo ha estrenado en directo--, con protagonismo de Frusciante.

El momento con posiblemente mayor número de móviles en alto en el Estadi Olímpic ha sido con el tema 'Californication', para el que la banda ha contado con apoyo al teclado, y que ha dado paso a la animada 'These are the ways' de su nuevo álbum.

Con un repertorio con pocos rescates a la época anterior a 'Californication', estas concesiones al material antiguo han llegado en la parte final del concierto: primero con una inesperada 'I could have lied' y luego la celebre y celebrada 'Give it away', con la que se han retirado.

Para los bises, un tercer corte de 'Blood sugar sex magik', una emotiva 'Under the bridge' --móviles en alto de nuevo--, antes de acabar su concierto con la enérgica 'By the way' tras cerca de una hora y 45 minutos.

Según ha informado la promotora Live Nation, el paso de la gira mundial de Red Hot Chili Peppers por España se salda con más de 100.000 personas, ya que a los 49.000 espectadores de Barcelona --de 50.000 entradas a la venta-- se suman los 56.000 en Sevilla.