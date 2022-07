El PP no recurrirá ante el TC la reforma que castiga las concentraciones ante clínicas abortivas

El Partido Popular no recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma del Código Penal por la que se castiga con penas de cárcel a las personas que se concentran a las puertas de las clínicas abortivas para rezar o para informar de qué alternativas hay al aborto. Desde la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad su coordinador, Josep Miró i Ardevol, lamenta esta decisión de la formación popular.

"La defensa de los derechos fundamentales que practica este partido pasa por su principio de oportunidad. ¿Me conviene o no me conviene electoralmente? No por el principio de defensa de los derechos de los ciudadanos y esto equivale a mostrar de que no es una organización fiable", ha asegurado Miró i Ardevol.

En septiembre del pasado año se dio luz verde a la propuesta socialista de ejecutar esta reforma del Código Penal para añadir este nuevo precepto que castigue a los que consideran acosadores en los alrededores de una clínica abortiva. Las enmiendas a la totalidad por PP y Vox fueron rechazadas una vez finalizado del debate.

La propuesta contó en su momento con el apoyo de todos los grupos excepto del PP y Vox. Contempla penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad para quienes la incumplan. Afectaría, por ejemplo, a los voluntarios que se mueven por el entorno de estas clínicas para ofrecer a estas mujeres otra alternativa al aborto. O a un grupo que se manifieste en contra allí. Cualquiera que consideren que está menoscabando la libertad de la mujer.

Los defensores de esta propuesta recordaron desde el inicio de su tramitación que el aborto es un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico español, y han acusado de forma constante a la derecha de oponerse al ejercicio de la propia libertad de los ciudadanos.