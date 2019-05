Cs recurre al TC la candidatura de Puigdemont para las elecciones europeas

ELECCIONES EUROPEAS (Ampliación)

Ciudadanos (Cs) ha presentado este miércoles un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para que el expresidente catalán Carles Puigdemont, actualmente en Bélgica para evitar la acción de la justicia española, no pueda concurrir a las elecciones europeas.,A juicio del partido naranja, "un señor que se ha fugado de la justicia y que trabaja en contra de España" no puede tener "privilegios" y por ello no debería poder concurrir a los comicios europeos del 26