En Recupera Madrid están sorprendidos por la "decisión brusca" de Felipe Llamas "sin un proceso previo de reflexión"

La petición de Más Madrid de parar el Pleno la enmarcan en la estrategia de "enredar desde que perdieron el norte"

El concejal de Recupera Madrid José Manuel Calvo ha trasladado que se sienten "sorprendidos" por la "decisión brusca" de Felipe Llamas de renunciar al acta al no estar de acuerdo con el apoyo presupuestario, un paso dado "sin un proceso previo de reflexión y debate".

"El hecho de no haber sido capaz de convencer a mis compañeros para llevar a cabo el diálogo y negociación en unas condiciones de búsqueda de consensos amplios me lleva a tomar la decisión de presentar mi renuncia, dejando claro que no estoy de acuerdo con los presupuestos de Almeida para 2022. En cualquier caso, por el bien de la ciudad de Madrid, espero que acierten con sus decisiones y tomen las medidas adecuadas", explicaba Llamas.

Calvo ha detallado en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, que Llamas "no había asumido protagonismo en la negociación, estaba un poco a la espera del resultado".

"Pero sí sorprende una decisión tan brusca y sin proceso previo de reflexión o debate", ha apostillado, después de mostrar su respeto por la decisión tomada y agradecerle "el trabajo y apoyo dado en este tiempo". También le desea que se vuelvan a encontrar.

NO RETRASAR EL PLENO

Sobre la petición de Más Madrid, grupo del que se escindieron, de parar el Pleno convocado para mañana tras la renuncia de Llamas ante la "alteración de la voluntad ciudadana", Calvo ha contestado que sus antiguos compañeros "se dedican a enredar desde que perdieron el norte de cómo hacer oposición".

"Hay mayoría para sacar adelante el presupuesto. No veo motivo para aplazarlo pero debe ser una decisión de los servicios jurídicos, no de uno de los partidos de la Cámara", ha replicado el edil de Recupera Madrid.