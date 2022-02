Recupera Madrid cree que actuar como "espías de poca monta" no hace más que "abonar el campo a la ultraderecha"

La portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, cree que actuar como "espías de poca monta" no hace más que "abonar el campo a la ultraderecha".

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este jueves que se haya producido una reunión entre un trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y un detective para investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus familiares.

"Una vez hechas las averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza", ha expresado en una comparecencia en el Palacio de Cristal de Cibeles, en la que no ha respondido preguntas como portavoz nacional del PP.

"Se debe reflexionar sobre lo que están ofreciendo los partidos a la sociedad, que sólo están alimentando el sentimiento antipolítica, desafección y la falta de confianza imprescindible en la política y la democracia", ha declarado Higueras.

Para la edil de Recupera Madrid resulta "peligrosísimo porque deja el campo abonado a la ultraderecha". "Los ciudadanos estarán pensando que si no se fían entre ellos y se espían entre ellos cómo van a depositar su confianza en ellos", ha argumentado.

"Es lo que pasa en los partidos, llegar al punto de sospechar de un delito y pretender encubrirlo para tratar de chantajear a algún compañero o compañera como si fueran espías de poca monta. Eso destruye la confianza de los ciudadanos en la política de los partidos", ha zanjado la concejala.