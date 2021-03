Cs recuerda que los seis ex dirigentes alaveses que se han afiliado a PP hace tiempo que no pertenecían al partido

El coordinador de Ciudadanos Euskadi, José Manuel Gil, ha recordado este lunes que los seis ex dirigentes alaveses que se han afiliado al PP vasco, hace tiempo que no pertenecían a la formación naranja porque habían sido expulsados, y ha asegurado que hoy en la agrupación de Cs de Álava "reina la armonía".

Gil ha destacado que los ex integrantes de su partido que han pasado a militar en el PP --entre ellos Javier Gómez, que fue número dos en Euskadi-- habían protagonizado un episodio similar a los ahora ocurridos en Murcia o en Madrid y, por eso, fueron expulsados por el propio Fran Hervías, ex secretario de Organización que abandonó posteriormente Ciudadanos y se ha sumado también a los populares.

De esta forma, se ha referido al hecho de que Gómez, hace año y medio, negociara una coalición con los populares vascos, presididos por aquel entonces por Alfonso Alonso, para las elecciones generales de noviembre de 2019, que pretendía concurrir con la denominación de 'Vascos Suman', teniendo como referencia la entente de 'Navarra Suma' en la vecina Comunidad Foral.

José Manuel Gil ha subrayado que el ex secretario de Organización en Euskadi también participó en campaña electoral con el Partido Popular. "No eran afiliados nuestros y son muy libres de hacer lo que quieran. Eso no es noticia, es algo viejo ya", ha manifestado en declaraciones a Radio Popular, recogidas por Europa Press.

El líder de la formación naranja en la Comunidad Autónoma Vasca ha apuntado que, en la actualidad, en la agrupación de Ciudadanos de Álava, "hoy reina la armonía". "Tenemos un grupo de personas que están dirigiéndola con total eficacia", ha asegurado.