El PP recuerda que los fondos europeos no son patrimonio de partidos ni de gobiernos

Los fondos europeos no son patrimonio de ninguna ideología "ni del Gobierno de España", ha recordado este lunes en Soria la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, exministra de Sanidad, quien ha destacado el papel que para su puesta en marcha ha desempeñado desde Bruselas el Partido Popular Europeo (PPE).

Durante un acto electoral de apoyo a Belén Izquierdo la candidata del PP a la alcaldía de Soria, Montserrat ha insistido en el protagonismo que desde el Parlamento Europeo ha tenido el Grupo PPE -fuerza mayoritaria en la eurocámara- en la llegada a España de 140.000 millones de euros para combatir los efectos de la pandemia.

El PPE, ha añadido, "tuvo la capacidad de poner encima de la mesa la mayor ayuda jamás dada por Europa a todos los países, en los denominados fondos New Generation, con 750.000 millones de euros para todos los países, y de los cuales a España han correspondido 140.000.

"Ha sido un logro del PPE porque gobernamos en Europa. Estos 140.000 millones para España son para modernizar nuestra economía y ayudar a la pymes, comerciantes, autónomos, que bajaron la persiana durante la pandemia", ha declarado ante los periodistas.

Los fondos europeos, por tanto, "no son propiedad de ningún gobierno, de ningún partido de España, sino de todos los españoles y de todos los sorianos, ha resaltado.

Montserrat ha denunciado que tiene conocimiento de que hay beneficiarios potenciales que no han recibido fondos europeos, lo que a su juicio se debe a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), "ha sido incapaz de que ejecutar estos fondos", ha analizado.

A preguntas de los periodistas, ha señalado que fue el Parlamento europeo y el PPE quienes dieron "la cara" para tomar medidas contra la pandemia y su crisis económica, y que luego se traspasó esta decisión al Consejo Europeo, donde están los primeros ministros de los Estados miembros, "pero les dimos el paquete ya hecho".

Los fondos, ha agregado, "no son propiedad de ninguna ideología política, no son propiedad del socialismo español, no son propiedad del Gobierno de Sánchez, sino de todos los sorianos y del resto de españoles. Y queremos y exigimos que estos fondos lleguen a quien de verdad los necesitan", ha recalcado.