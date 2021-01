El PP recuerda al consejero de Salud de Ceuta vacunado el criterio de Casado y aconseja a otros partidos hacer lo mismo

Gamarra dice que la "ejemplaridad" guía a su partido y Pastor anima a otras formaciones a actuar con la misma contundencia que el PP

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado este viernes que el presidente del PP, Pablo Casado, "ha marcado claramente el criterio y la consigna de la ejemplaridad" que debe seguir el partido tras la salida del Gobierno murciano del consejero de Salud de esta región, Manuel Villegas, por saltarse los protocolos de vacunación. Dicho esto, ha aconsejado también a otros partidos seguir esta misma línea de actuación.

Sin embargo, el consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, también del PP, aseguró este jueves que no dimitirá por haberse vacunado contra el coronavirus y explicó que se vacunó ante la insistencia de sus técnicos porque está "en primera línea" contra la pandemia. El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas también dio por zanjada la polémica y destacó que su consejero se vacunó por indicación de los técnicos.

El propio líder del PP afirmó este jueves en una entrevista en La Sexta que la dimisión del consejero de Sanidad de la Región de Murcia dejó clara la "ejemplaridad" que exige al frente de la formación, al tiempo que exigió al resto de partidos a hacer lo mismo.

GAMARRA: "ESTÁ CLARO CUÁL ES EL CRITERIO"

En esa línea se ha pronunciado Gamarra, quien ha destacado que Casado exige "ejemplaridad a todos" y ha destacado el "ejemplo" que ha dado en ese sentido el consejero de Sanidad de Murcia. A su entender, "está claro cuál es el criterio".

"El presidente Casado ha marcado claramente el criterio y la consigna de la ejemplaridad en lo que tenemos que representar y representamos el PP y sus cargos públicos. Y la dimisión, que es la asunción de responsabilidades que presentó el consejero de Sanidad de Murcia, es un ejemplo de ello", ha manifestado.

Gamarra ha señalado que el consejero de Murcia "ha cometido un error" al vacunarse y ha "asumido su responsabilidad", pero ha recalcado que también hay que poner en valor la gestión que ha realizado durante la pandemia este último año.

"TAMBIÉN PODRÍA DIMITIR EN CANDIDATO ILLA"

Dicho esto, ha subrayado que "llama la atención" que, ante esa "asunción de responsabilidades" y "ejemplaridad" que marca Casado, no se mire al resto de formaciones. "¿Y el resto de partidos?", se ha preguntado.

Ante el hecho de que el consejero de Ceuta, del PP, no haya dimitido aún cuando también se ha vacunado, Gamarra ha recalcado que "el único partido que hasta este momento ha dado muestras de ejemplaridad cuando ha habido un error se llama PP". Sin embargo, no ha respondido si dimitirá o no Guerrero porque "eso le corresponde a él".

Gamarra ha afirmado que no ha dimitido nadie más en este año pese a que en España hay un ministro de Sanidad, Salvador Illa, con "el mayor número de sanitarios contagiados" y "las cifras más altas de contagiados y fallecidos". "Estamos en la tercera ola con los datos de más contagios en un solo día y no ha dimitido ni asumido una sola responsabilidad", ha dicho, para añadir que también "podría dimitir el candidato Illa".

PASTOR: "BOLSILLO DE CRISTAL" DE LOS CARGOS PÚBLICOS

Por su parte, la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, ha pedido "ejemplaridad" y transparencia a las instituciones y gobernantes cuando se está tratando "algo tan serio como la salud". "Lo dijo el presidente Casado con toda claridad, y yo con más si cabe. Que cada uno se aplique lo que estoy diciendo", ha añadido.

Así, y preguntada por el caso del consejero ceutí, la dirigente 'popular' se ha vuelto a remitir a las palabras del líder de su partido para pedir al resto de formaciones políticas que actúen con la misma contundencia con la que el PP lo hizo en la Región de Murcia.

"Yo siempre lo he dicho con respecto a la honradez. Las personas que estamos en la vida pública tenemos que tener los bolsillos de cristal", ha manifestado, para pedir que "se cumplan los protocolos, todos y cada uno".

Según Pastor, "lo importante" y el "problema" del que se debe hablar ahora es el abastecimiento de vacunas a las comunidades autónomas. "Pusieron la XXL pegatina y ahora cuando llevamos los días que llevamos de vacuna mire la situación en la que estamos", ha zanjado.