Rector de la UNIA: "Los requisitos que se exigen a una universidad pública se les tienen que pedir a una privada"

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, ha señalado, ante el incremento de universidades privadas en Andalucía, que "la competencia es buena pero basada en unas reglas claras que tenemos que cumplir todos por igual", por lo que "los requisitos que se exigen para que una universidad pública pueda abrir las puertas son los requisitos que se tienen que exigir a una universidad privada".

Así lo ha indicado en una entrevista a Europa Press en la que ha añadido que el "cumplimiento" de dichos requisitos tiene que exigirse antes de empezar. "Una universidad privada tiene que demostrar que tiene profesorado de calidad suficiente para impartir todas y cada una de las materias que ha puesto en su proyecto de universidad antes de empezar a impartirlas o tiene que cumplir con unos mínimos de investigación que la ley recoge en el 5% de su presupuesto porque estamos hablando de una universidad, no de un centro de formación", ha apuntado el rector.

Por tanto, "creo es que esas universidades tienen que ser capaces de demostrar que cumplen esos requisitos igual que los cumplimos las demás", ha insistido, al tiempo que ha señalado que, por supuesto, los títulos "tienen que acreditarse por una agencia de evaluación antes de echar a andar igual que pasa con nosotros", es decir, que a las universidades públicas "se nos dice que sí a algunos títulos y se nos dice que no porque no cumple algún requisito". "En eso se tiene que ser exactamente igual de exigente con las universidades privadas", ha remarcado.

Además, José Ignacio García ha añadido que también "hay que hacer un análisis de planificación de títulos". "Tenemos que saber qué queremos enseñar dentro de diez años en Andalucía, qué está ya cubierto y qué no está cubierto. Es decir, si la formación, por hacer un ejemplo cercano a mi campo, en economía y en empresa está perfectamente cubierta, no hay una sobredemanda, pues quizá no es muy necesario que se pongan títulos en otras universidades en ese ámbito, pero habrá otros ámbitos donde sí haya un exceso de demanda".

Pero, "hay que cumplir requisitos de calidad y hay que planificar", ha incidido García. "Tenemos que tener una estrategia de dónde queremos llevar a la universidad andaluza en general de aquí al 2030 y ver cómo encajan en esa estrategia los proyectos que se están planteando de las nuevas universidades privadas", ha concluido el rector.