El rector de la ULPGC considera que el principio de la ley de universidades "es necesario"

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra Majem, ha señalado este lunes que el principio del anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), publicado a finales de agosto, "es necesario" aunque ha admitido que "hay cosas que habrá que discutir".

Para Serra Majem el anteproyecto de la ley de universidades "es necesario" porque entiende, según ha expuesto en declaraciones a los periodistas antes de la apertura del curso académico de la ULPGC, que las universidades tienen que "mejorar" la gobernanza y la financiación, de ahí que apuesta por su reforma.

"La ley es necesaria, obviamente hay cosas que habrá que discutir, que habrá que analizar pero, en definitiva, el principio de la ley es necesario, tenemos que mejorar la gobernanza, tenemos que mejorar la financiación de la universidad y nosotros estamos por esta reforma, por este cambio que la universidad necesita hacia una estructura mejor gobernada, con más democracia, pero también con más capacidad de diligencia y de progreso", apuntilló.

Sin embargo, no piensa de igual manera el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, quien en una entrevista a Europa Press ha considerado que el anteproyecto de la ley de universidad necesita una vuelta "completa e importante", pues adolece de componente académico.

Garde expone durante la entrevista que ha leído "muchas veces el anteproyecto y si se convierte en ley en la manera en la que está, sería una oportunidad perdida para el sistema universitario español. No cumple con las necesidades que tiene en el siglo XXI", apuntando que el día que se convierta en ley "ya no será ni del ministro, ni de las universidades, ni de los estudiantes, la ley pasará a ser de los jueces y serán ellos los que velen porque se aplique".

Así, ha reprobado que el anteproyecto de Ley ponga el foco en cuestiones que no son las trascendentales de lo que necesita el sistema universitario español como si el Rey Felipe VI o no debe firmar los títulos universitarios. "Yo personalmente prefiero que los firme pero esto no debería de haber estado nunca en el debate", ha insistido.

También echa en falta, por ejemplo, que el articulado del anteproyecto de Ley recoja la misión que deben de tener los departamentos, algo que considera "trascendental" para la universidad en el siglo XXI, o que el texto no dedique ni un artículo a las agregaciones entre universidades y cómo hacerlo, cuando en Francia, ha indicado ha modo de ejemplo, ya se ha hecho hace mucho tiempo. Añade, además, que lo que dedica a la investigación "es muy poco".