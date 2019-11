Reconocieron a Txeroki en televisión como el asesino de Lidón por "su mirada"

La viuda y un hijo del magistrado José María Lidón, asesinado a tiros por ETA en 2001 en el garaje de su domicilio en Getxo, han relatado que identificaron por primera vez como autor del crimen al exdirigente etarra Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, al ver "su mirada" en unas imágenes en televisión.

María Luisa Galarraga e Íñigo Lidón han relatado este lunes en la Audiencia Nacional cómo llegaron a identificar 10 años después del asesinato del magistrado a Txeroki, que desde hoy está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por este atentado por el que se enfrenta a una petición de Fiscalía de 30 años de cárcel.

Junto a él se ha sentado en el banquillo esta primera jornada de la vista oral Asier Arzalluz Goñi, alias Santi, para quien en principio la Fiscalía pedía los mismos años de cárcel, aunque finalmente ha optado por retirar la acusación contra él y mañana al exponer sus conclusiones definitivas explicará por qué.

La jornada de hoy se ha centrado fundamentalmente en la identificación de Txeroki, quien, al igual que Arzalluz, se ha limitado a responder a las preguntas de su abogado para asegurar que no se encontraba en Vizcaya cuando se produjo el asesinato.

La viuda del magistrado ha explicado que identificó a Txeroki al verle en 2008 en la televisión y darse cuenta por su "mirada" de que era uno de los autores de la muerte de su esposo.

"Nos miramos y dijimos: 'Ése es'. Su mirada la tengo muy clavada", ha declarado Galarraga antes de resaltar que al verlo le "hizo revivir todo".

La esposa del magistrado se ha mostrado "absolutamente segura de la identificación", que de manera oficial realizó en 2016 en una rueda de reconocimiento, a lo que ha añadido que la primera mirada que intercambió con el pistolero fue desde dentro del coche en el que iba con su marido y la segunda cuando estaba abrazada a su hijo ya perpetrado el ataque.

Su hijo, Iñigo Lidón, que también fue testigo del atentado, ha relatado visiblemente emocionado el momento en que identificaron a Txeroki en televisión.

No obstante, ha situado ese momento en 2011 y, ante el baile de fechas, a preguntas de la fiscal, ha precisado que su madre ha podido decir que fue en 2008 porque esa fue la fecha en la que Txeroki fue detenido, pero que la imagen que les hizo reconocerle la vieron tres años después, cuando fue entregado a España por primera vez.

La viuda también ha explicado que no pudo reconocer a los autores los días siguientes al atentado entre las cientos de fotografías de carné que le mostró la Policía, y ha destacado el estado de "horror" por el que atravesaba, en el que no hubiera sabido responder "ni a cómo me llamaba".

"Tenía bastantes pastillas dentro, no era el momento más adecuado para poder identificar a nadie", ha insistido.

Estas aparentes contradicciones han sido aprovechadas por la defensa de los acusados para cuestionar el testimonio de ambos, y al ser preguntados por qué no habían comentado que habían reconocido a Txeroki en comparecencias anteriores, Galarraga ha indicado que nadie les había preguntado.

Madre e hijo ya prestaron declaración en dos ocasiones por el asesinato del magistrado, una de ellas cuando en noviembre de 2005 fue juzgado el etarra Orkatz Gallastegi, que fue condenado a 26 años de prisión por haber suministrado a ETA la información necesaria para los seguimientos de Lidón.

La otra cuando se juzgó al etarra Urtzi Murueta, acusado de haber ordenado el seguimiento al juez, si bien finalmente resultó absuelto por falta de pruebas.

La mujer de Lidón ha vuelto a relatar cómo se produjo el ataque terrorista cuando un individuo apostado a la salida del garaje del domicilio familiar se acercó a la ventanilla del vehículo que conducía su marido y empezó a disparar.

Mientras gritaba en busca de auxilio, pudo observar que otra persona también armada se aproximaba por delante mientras el sujeto de la ventanilla echaba a correr.

"Ahí vi que había otra persona con la pistola. Nos cruzamos la mirada y vi que la pistola me estaba apuntando", ha recordado.

Íñigo, que contempló el atentado por el retrovisor de su vehículo minutos después de abandonar la vivienda por el mismo garaje, ha señalado que su progenitora ha podido confundir la fecha de las imágenes con la del arresto de Txeroki tres años antes.

Además del testimonio de ambos, también ha declarado el propietario de un piso que alquiló la banda terrorista en Amorebieta (Vizcaya) y en el que no ha descartado que los acusados "pasarán por allí".

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil que han elaborado informes de inteligencia sobre este atentado han defendido que sólo pudieron ser Txeroki y Arzalluz los autores del asesinato de Lidón por las fechas en las que se cometió, ya que por esa época no había ningún liberado capaz de asesinar a tiros a un objetivo.

El juicio quedará mañana visto para sentencia con la exposición de los informes definitivos de las acusaciones y la defensa.