PP recoge en Barcelona firmas contra indultos para evitar "un segundo procés"

El PP ha montado este domingo en la plaza España de Barcelona un punto de recogida de firmas contra los indultos a los líderes independentistas presos, para buscar apoyos entre "esos millones de catalanes que respetan la ley y no quieren un segundo 'procés'".

Así lo ha expresado Miguel Ángel Ochoa, vicesecretario de Organización del PP de Barcelona, desde la carpa que su formación ha instalado en la plaza España, a la que algunos ciudadanos se han ido acercando esta mañana para reclamar con su firma que el Gobierno no conceda la medida de gracia a los presos del "procés".

En paralelo a la manifestación que la derecha ha convocado hoy en la plaza Colón de Madrid, Ochoa ha afirmado que la recogida de firmas pretende defender "la concordia y la convivencia entre catalanes", por lo que se dirige a "esos millones que respetan la ley y no quieren un segundo 'procés'".

"Premiar a los que nos amenazan con volver a delinquir es muy grave, no se puede permitir y en ninguna democracia del mundo se puede hacer", ha opinado el dirigente local del PP, que cree que no se pueden conceder indultos "bajo una amenaza y un delito".

En opinión de Ochoa, "sin convivencia, sin ley y sin justicia no puede haber tranquilidad en Cataluña. No se puede permitir y tenemos que hacer todo lo posible para que esto no suceda", ha reivindicado.

La campaña de recogida de firmas, que el PP emprendió a inicios de mes, lleva por lema "por la Constitución, por la justicia y por España" y está abierta a recibir adhesiones, tanto de forma presencial como por internet.