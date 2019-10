IU reclama una solución política y cree "imprescindible" que no haya presos

Izquierda Unida ha reclamado este lunes la puesta en marcha de medidas para solucionar la situación política de Cataluña tras la sentencia del "procés" y considera "imprescindible" para buscar esa solución política que no existan personas privadas de su libertad o que hayan tenido que abandonar Cataluña.

En un comunicado tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a los líderes independentistas, la dirección colegiada de IU ha expresado una posición que ya mantuvo el jueves su líder, Alberto Garzón, que en una entrevista con EFE pidió poner sobre la mesa de negociación los indultos a los presos.

"IU trabajará por una solución política que, sobre la base del diálogo, normalice la situación y haga posible un nuevo modelo territorial reflejo de la plurinacionalidad del Estado", dice la formación de izquierdas.

Además, considera "desproporcionadas" las condenas y dice que la sentencia de hoy solo sirve para crispar el ambiente.

IU considera que, pese a lo mantenido por el Tribunal Supremo, no ha existido ningún delito de rebelión ni de sedición y cree que "no es aceptable ni política ni jurídicamente que una movilización popular y no violenta sea equiparada a una rebelión ni a una sedición".

"Creemos que ninguna condena ayuda a encontrar una solución política al conflicto existente en Cataluña, sino que más bien con estas se vuelve a crispar el ambiente político", añade la nota.

En este contexto, IU pide "retomar el dialogo político tanto entre las instituciones centrales del Estado y las instituciones catalanas como entre la sociedad civil y fuerzas políticas de Cataluña y del resto de España" para buscar un entendimiento que permita resolver la crisis política en Cataluña.