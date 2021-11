El PP reclama transporte escolar gratuito para el alumnado de Bachillerato y FP

La diputada del PP en la Junta General del Principado, Gloria García ha reclamado este jueves transporte escolar gratuito para el alumnado de los ciclos formativos de Bachillerato y Formación Profesional, especialmente en las alas de la región y en la zona rural.

La propuesta que los populares han presentado para su debate y aprobación en la Junta General del Principado, también propone habilitar becas económicas que cubran el coste real del servicio para aquellos alumnos que, por distancia a las paradas de transporte escolar, en la actualidad no pueden hacer uso de las rutas existentes.

Las asociaciones de madres y padres de alumnos afectados llevan años reivindicando este servicio, ya que, según alegan, la falta de transporte escolar motiva el abandono escolar. En esta misma línea se muestra desde el PP su portavoz de Educación, Gloria García, al considerar que "no es de recibo que haya alumnos que no puedan proseguir con sus estudios, o que no puedan cursar lo que desean por las dificultades en el transporte escolar".

La diputada del PP también denuncia la desigualdad existente entre ciclos formativos, ya que mientras que "el alumnado de Bachillerato y FP no dispone de la posibilidad de este servicio al no ser ciclos de educación obligatoria, en Educación Infantil, afortunadamente, los alumnos sí cuentan con transporte escolar gratuito". La situación se agrava aún más en la zona rural, donde se dan casos en los que ni siquiera se puede optar al transporte público.

Desde el PP instan al Principado a facilitar el servicio de transporte escolar gratuito para Bachillerato y FP mediante dos modalidades. La primera de ellas propone el uso gratuito del transporte escolar para los alumnos residentes en áreas ya incluidas en las rutas escolares ya existentes.

La otra opción propuesta para aquellos alumnos que no puedan hacer uso del transporte escolar, pasa por cubrir el coste real del servicio a través de becas.

García defiende que "la solución del problema está en manos del gobierno socialista, ya que se trata de una cuestión de voluntad política", y señala que la propuesta del PP "facilitaría el acceso del alumnado de Bachillerato y FP a la educación, algo que en la actualidad no está garantizado".

Los 'populares' esperan que el Gobierno regional tenga en cuenta esta reivindicación y dote el presupuesto autonómico para el 2022 con la partida necesaria para facilitar el transporte escolar gratuito también para Bachillerato y FP.