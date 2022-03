El PP reclama a Sánchez la bajada fiscal prometida a las autonomías

El PP expresa su "máxima disposición" a dialogar y "apoyar" las medidas necesarias para paliar el impacto económico de la guerra en Ucrania, pero ha reclamado al Gobierno que incluya en el plan que aprobará este martes la rebaja fiscal a la que se comprometió con los presidentes autonómicos en La Palma.

Una reclamación que este lunes ha hecho en rueda de prensa la coordinadora general del PP y portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, que ha explicado que a última hora del domingo el Gobierno les trasladó algunas medidas, aunque no todas, por lo que piden conocer el real decreto.

Tras este contacto con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, Gamarra ha apuntado que sería "interesante" que puedan conocer con "profundidad" las medidas antes de que se publiquen en el BOE y de que Sánchez las explique en el Congreso, y ha reclamado seriedad y estar a la altura de la complejidad del momento.

Los populares han evitado pronunciarse sobre las medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno, que incluyen ayudas directas, la bonificación del combustible a particulares y profesionales, la limitación de la subida de los alquileres al 2 %, el aumento en un 15 % de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y rebajas de impuestos que no se han detallado.

En el PP no aclaran si las medidas conocidas hasta ahora les sitúan en el sí, la abstención o el no, porque consideran que posicionarse antes de conocer el detalle no es responsable.

Fuentes del PP agregan que echan en falta la concreción de las rebajas fiscales, más allá de las existentes en el recibo de la luz, así como una reducción del gasto público superfluo, que muestre a los españoles que Sánchez también se aprieta el cinturón.

Gamarra ha reprochado además la tardanza en la toma de decisiones, que a su juicio van "tarde" tras meses con la inflación desbocada cuando se puede ver y sentir en las calles que la sociedad española está al límite. "Al borde del colapso", recalcan fuentes del PP.