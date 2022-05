El PP reclama que el Estado localice el Pitanxo e investigue el naufragio

El PP ha reclamado que el Gobierno financie una operación para localizar en aguas de Terranova el buque gallego Villa de Pitanxo e investigar las causas de su naufragio el pasado 15 de febrero, tras mantener este miércoles una reunión en el Congreso con una presentación de las familias de los 21 marineros fallecidos.

Tras la reunión, en la que por parte del PP han participado la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra; el portavoz de Pesca del Grupo Popular, Joaquín García Díez, y el diputado gallego Jaime de Olano, el partido ha denunciado en un comunicado "maltrato institucional y personal" a las familias por parte del Ejecutivo.

Los populares reclaman al Ejecutivo que, como piden las familias, ponga en marcha un dispositivo, con medios propios o externos, para localizar el pecio del buque y descender con robots para fotografiar su estado y clarificar las causas del hundimiento. Y avisan de que el "tiempo apremia" porque es entre mayo y agosto cuando por el clima se puede llevar a cabo la operación.

El PP carga contra el Gobierno por no haber remitido el informe que justifica el "carpetazo" a la operación de la localización y acusan a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de no recibir a las familias. "El GPP recalca que no está dispuesto a que se deja abandonadas a las familias que aún no han cerrado su duelo", destacan.

Argumentan además que las familias "ya no piden que se recuperen los cuerpos" sino justicia, una investigación y que "clarificar las causas del naufragio sirva para que en el futuro no vuelva a ocurrir un accidente de estas características".

Las familias de los marineros fallecidos en el buque gallego también han mantenido reuniones con el PNV y el BNG.