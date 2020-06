El PP reclama "coherencia" al Gobierno en las cifras de profesionales sanitarios contagiados

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una batería depreguntas al Gobierno en el Congreso en las que le reclama que ofrezca "unas cifras coherentes" en los datos de profesionales sanitarios contagiados por coronavirus.

Según el Grupo Popular la cifra registrada por el Ministerio de Sanidad "no es convergente" con la ofrecida por otras entidades y ha apuntado que se produce una falta de precisión y transparencia.

Esto es "similar", según el PP, a lo que ocurre con el número total de personas contagiadas y fallecidas en todo el país "que publicaciones internacionales como 'Financial Times' o 'The New York Times' llevan días divulgando como una característica propia de la gestión que el Gobierno está realizando de la pandemia".

Además, el GPP pregunta al Ejecutivo si tiene previsto poner en marcha alguna medida efectiva para garantizar la seguridad del colectivo antes de que acabe la pandemia.