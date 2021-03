El recién elegido alcalde de Murcia exigirá a López Miras "30 millones de euros" que corresponden al municipio

El recién elegido alcalde del municipio de Murcia, el socialista José Antonio Serrano, va a exigir al Ejecutivo autonómico los 30 millones de euros que les corresponden 'per cápita' a los vecinos del municipio, ya que "es un dinero que ha dejado de entrar y que es de todos los murcianos", en alusión a los Presupuestos que debe afrontar tras su nombramiento como primer edil.

En este sentido, Serrano ha manifestado su deseo de que "hubiera colaboración desde San Esteban", si bien ha lamentado que "estamos hablando de un gobierno que compra voluntades", en referencia a que el Consistorio de la capital puede sufrir un boicot en la inversiones autonómicas por parte del Gobierno regional.

En relación a las cuentas municipales, Serrano ha denunciado que ya hay un 'agujero' de "unos 90 millones de euros en el Ayuntamiento de Murcia" que corresponden a las denuncias que el concejal de Ciudadanos, socio ahora de los socialistas, habría denunciado ante la Fiscalía.

Entre los primeros objetivos de Serrano al frente del municipio ha destacado que se encuentra "ayudar a aquellas personas que lo están pasando realmente mal", y se ha referido a quienes "hacen cola porque no tienen para comer, no puede pagar la luz o han tenido que dejar el colegio por no disponer de una Wifi".

Para el regidor, este jueves es "un día histórico" y "para la ilusión", y es el cambio que el municipio necesita. En este sentido, Serrano ha dicho que "va a aprovechar el trabajo bien hecho de su predecesor", sobre el que ha tenido palabras de agradecimiento ya que, al finalizar el pleno le ha facilitado "algunos documentos para hacer más fácil y sencilla la transición".

Finalmente, Serrano ha manifestado que en estos dos años de legislatura van a tener que hacer lo que no se ha hecho en cuatro por lo que "vamos a tener que correr".