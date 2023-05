Reche destaca que Cs "no se para el 28 de mayo" y que llegarán a las próximas elecciones "más reforzados que nunca"

El presidente de Ciudadanos (CS) en Andalucía, Andrés Reche, ha afirmado que los candidatos de su partido "han hacho la mejor campaña en sus municipios, donde se han presentado limpios, sin ningún caso de corrupción", y ha subrayado que Cs "no se para el 28 de mayo" y que llegarán a la próxima cita electoral "más reforzados que nunca, porque somos más necesarios".

En declaraciones a los medios, Reche no se ha querido olvidar "de todos los afiliados, de todos los candidatos, de todos los simpatizantes que han sido ejemplares", ha señalado, para felicitar "a todas las 112 candidaturas, a los más de 2.000 afiliados que han ido en esas listas y a todos los más de 1.000 apoderados que hemos tenido repartidos por toda Andalucía".

Ha apuntado que en esta cita electoral para el 28 de mayo "todo se puso en contra, todo estaba en contra para que Ciudadanos no estuviese presente hoy, para que no hubiese papeleta de Ciudadanos", de hecho "no ha habido papeleta de Ciudadanos en algunos colegios, donde sí tenemos representación", pero "siempre hay tramposos".

No obstante, Reche ha subrayado que "mañana es 29 y seguirá Ciudadanos". "No hemos llegado solo al 28 de mayo, sino que habrá 29 de mayo para Ciudadanos, 30 de mayo para Ciudadanos y 31 de mayo Ciudadanos", ha insistido, para destacar que "este espacio existe, tenemos nuestros votantes y nuestras políticas".

"Aportamos a la política algo que hasta ahora no se había dado, gente de la sociedad civil, gente que sabe gestionar y buenas personas", ha resaltado Reche, quien ha incido en que Ciudadanos "no se para el 28 de mayo. Continuará el 29, el 30 y llegaremos a la próxima cita electoral más reforzados que nunca, porque este espacio existe y porque somos más necesarios".

"El voto útil sigue existiendo y sigue estando en Ciudadanos", ha concluido su presidente en Andalucía, donde Cs ha perdido su representación en un número importante de ayuntamientos andaluces.