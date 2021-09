Rechazado el asilo para el juez peruano Hinostroza por persecución política

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado conceder el asilo al exjuez de la Corte Suprema de Perú César Hinostroza, cuya extradición a su país, aprobada por la Audiencia Nacional, quedó paralizada mientras se resolvía su petición de asilo por persecución política.

Se trata de un caso análogo al del exjefe de la Inteligencia chavista Hugo Carvajal, cuya entrega en extradición a Estados Unidos, tras casi dos años huido, ha quedado suspendida a la espera de que se resuelva sobre su petición de asilo en la que también alega motivos políticos.

Al igual que la de Hinistroza, la de Carvajal fue denegada por Interior en 2019, si bien todavía puede ser recurrida en reposición ante Interior, y después, de ser desfavorable, ante lo Contencioso.

De este modo, en el caso de Hinostraza, ha sido la sección segunda de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la que finalmente ha rechazado la petición de asilo por seis votos a favor y uno en contra, discrepancia que este magistrado, a favor de concederle el asilo, ha reflejado en un voto particular.

La Sala ha resuelto así en un auto el recurso que interpuso Hinostraza en 2019 contra la desestimación del recurso de reposición ante el Ministerio del Interior, que el ex juez planteó tras serle denegado en diciembre de 2018 el derecho de asilo.

Para adoptar esta decisión, los magistrados han considerado relevante las razones por las que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó la extradición, ya que "guardan plena identidad a las planteadas en este recurso para sostener la concesión del asilo, descartando igualmente que se haya acreditado la existencia de persecución política frente al recurrente".

Tras examinar el expediente y las alegaciones del demandante, los magistrados concluyen, al igual que sus colegas de la Sala de lo Penal, que "ni los hechos relatados, ni el acervo probatorio aportado, han conseguido formar la convicción judicial de que el solicitante de asilo esté siendo objeto de persecución política o que exista un móvil político oculto tras la iniciación de causas penales".

En su petición de asilo, Hinostroza se declaraba víctima de una "trama" encabezada por el expresidente de la República de Perú, Martín Vizcarra, "quien mediante su influencia y presión sobre la Policía, Fiscalía, Poder Judicial, una ONG, el Congreso, y los medios de comunicación afines al gobierno, tenía como objetivo imputar delitos inexistentes o conductas atípicas contra el peticionario de asilo por su presunta afinidad con el partido político Fuerza Popular (liderado por Keiko Fijimori), todo ello fundamentado en prueba obtenida ilícitamente".

Sin embargo, la Sala observa que Martín Vizcarra ya no es presidente de Perú, y tampoco existen "datos objetivos" que permitan concluir que el expresidente esté al frente de la trama que se relata, "pues si éste controla a voluntad el poder ejecutivo, legislativo y judicial no parece congruente".

Por tanto, prosigue el auto, "no existiría vigencia ni actualidad en la alegada persecución política, -aunque ya hemos descartado su acreditación-, por cuanto no sólo el Sr. Vizcarra no es Presidente de la República de Perú, sino que el propio Pleno del Congreso le inhabilitó, quedando sin inmunidad parlamentaria".

Tampoco la Sala termina de entender que si la alegación de persecución política es por su supuesta vinculación con el partido de Keijo Fujimori, fuera "el propio Congreso, con mayoría de representantes de dicho partido, el que inhabilitó al recurrente y autorizó que se formulara acusación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, patrocinio ilegal, y negociación incompatible".

En cuanto a la posible vulneración de derechos fundamentales que sufriría en la cárcel en Perú, los magistrados vuelven a remitirse a lo acordado por la Sala de lo Penal, que accedió a la extradición "precisamente porque ha descartado el riesgo de que el reclamado pudiera ser objeto de tratos inhumanos o degradantes o ser objeto de tortura".

No lo entiende así el magistrado que ha emitido un voto particular, Javier Eugenio López, quien comparte la tesis de Hinostroza de que en Perú "no tendrá un juicio justo" y que dado "el estado actual de las cárceles peruanas", no se preservaría su seguridad física.

Tiene además en cuenta los continuos ceses en la Fiscalía de Perú, que "no garantiza la objetividad de su actuación" y por eso "no está garantizado que si se le extradita" no vaya a ser procesado por otro delito, previamente denegado por la Audiencia Nacional

Además considera que "el nuevo contexto político actual de Perú, distinto del existente en el momento de la solicitud de asilo, dista mucho de lo que pueda entenderse como adecuado para garantizar al actor un juicio justo".

Por tanto cree que el Estado debería haberle concedido el asilo, y estima que existen "motivos de persecución por razones políticas del actor, al que se le vincula con el partido de la oposición Fuerza Popular".