Rechazada una PNL de Vox para dar 'cheque guardería' como alternativa a una red pública de escuelas de 0 a 3

La Junta General del Principado ha rechazado este miércoles en sesión plenaria, con 23 votos en contra de PSOE, IU y Podemos frente a los 22 votos que sumaron PP, Vox y Foro, una proposición no de ley (PNL) de Vox sobre la Educación Infantil en la que se apostaba por dar 'cheque guardería' como alternativa a una red pública de escuelas de 0 a 3 años.

El diputado de Vox Javiér Jové ha incidido en que "una red de guarderías gubernamental es totalmente innecesaria" señalando que el objetivo del Principado es "ampliar su red clientelar de funcionarios y adoctrinar a los niños desde su más tierna infancia", señalando como alternativa un 'cheque guardería' que, cree, sería mejor en términos de "eficiencia económica y libertad de elección".

La iniciativa buscaba "llevar a cabo durante el presente curso todas las medidas legales y presupuestarias necesarias para asegurar una Educación Infantil gratuita para todas las familias asturianas que lo requieran"; y "asegurar la igualdad de oportunidades estableciendo un cheque escolar que permita a las familias asturianas elegir la escuela infantil que mejor se adapte a sus necesidades sin importar sus circunstancias económicas o sociales".

Igualmente, planteaba "establecer deducciones e incentivos fiscales por cuidado de familiares, específicamente por cada descendiente menor de 3 años, dentro de un marco favorable a las familias españolas que incluyera, asimismo, deducciones e incentivos por cada ascendiente mayor de 65 años, así como por ascendientes o descendientes, cónyuges o hermanos que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 65%".

Desde Foro, Adrián Pumares ha dicho no ser contrario al modelo de 'cheque guardería' o 'cheque escolar' aunque ha matizado que para su formación no sería un fin en sí mismo sino un mecanismo de "transición" hacia el modelo de gratuidad de la red de escuelas de 0 a 3 años. "No compartimos demonización que se hace de escuelas públicas", ha remarcado.

Por su parte, la diputada del PP Gloria García se ha referido al 'cheque' para pedir mayor ambición y abordar la posibilidad de "conciertos" como ocurre en otras etapas educativas o en otros servicios públicos asturianos, desde el Sespa al ERA, a la vez que ha corregido al diputado de Vox que no se trata de 'guarderías' sino de 'escuelas'.

Además, la parlamentaria 'popular' ha aprovechado la iniciativa para agradecer a PSOE, IU y Podemos que se hayan sumado a la reivindicación del PP desde 2017 de que la Consejería de Educación asuma la gestión de la etapa 0 a 3 con lo que, cree, se garantizará "la universalidad y la gratuidad" y ha instado a "delimitar competencias".

La diputada de Podemos, Covadonga Tomé, ha compartido con Vox "la preocupación por la demografía" pero a partir de ahí, todo ha sido "desencuentro", como ella misma ha apuntado. Además de incidir en el "error de concepto" de llamar a las escuelas infantiles "guarderías", Tomé ha apostado por sacar adelante la red pública que permita la escolarización de 0 a 3 años con garantías de "gratuidad y universalidad".

Especialmente crítico con los postulados de Vox ha sido el portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, para remarcar que las 'guarderías' son para las cosas mientras que los niños "no se guardan; se cuidan y se educan". En la misma línea, ha defendido el "compromiso claro" del gobierno de coalición para impulsar el próximo año la red autonómica pública, universal y gratuita de 0 a 3 años, como modelo que combine aspectos pedagógicos y de conciliación.

Finalmente, la diputada socialista Mónica Ronderos se ha sumado al argumento de Vegas para reiterar que "los objetos se guardan, los niños y las niñas se educan y se cuidan, por eso van a la escuela". Del mismo modo, ha recordado que la etapa de 0 a 3 años pasa a tener carácter educativo con la Lomloe, y el compromiso "firme" del presidente Adrián Barbón con la extensión de la red, para lo que se está organizando un mapa de centros y analizando necesidades.