Rechazada una moción que pedía cambiar la renta garantizada para que tenga como objetivo la inclusión laboral

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por el PP que planteaba "modificar de forma urgente la normativa que regula la renta garantizada, con la finalidad de que el objetivo último de ésta sea la inclusión laboral". El PP ha sumado el apoyo de UPN y Vox a su iniciativa, insuficiente ante el rechazo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que Navarra tiene más 71.500 personas, un 10,9% de la población, en riesgo de pobreza y ha señalado que "la inclusión social pasa por la incorporación al mercado laboral". García ha afirmado que en Navarra hay "3.500 ofertas de empleo sin cubrir y sin embargo los perceptores de renta garantizada no están accediendo a estas ofertas".

El parlamentario 'popular' ha asegurado que, después de siete años de la aprobación de la renta garantizada, "los datos nos dicen que es necesaria una reforma ambiciosa que actualice y garantice el doble derecho, la prestación económica como tal y la inclusión social". Por ello, ha planteado introducir la inclusión social dentro de la propia ley de renta garantizada y no dejarla para planes posteriores.

A favor de la moción, la parlamentaria de UPN Raquel Garbayo ha respaldado la existencia de una renta garantizada, pero ha afirmado que el "modelo" actual "no está funcionando, porque no consigue la finalidad para la que nació, no está ayudando a los perceptores a mejorar su situación". "Los niveles de pobreza van incrementando en Navarra, cada mes se va incrementando el presupuesto de la renta garantizada y el número de pobres en Navarra va incrementando. No queremos que la renta garantizada sea un subsidio finalista que desincentive el acceso al mercado laboral como ocurre con la actual ley. Defendemos una renta garantizada que tiene que ser un derecho pero que tiene que conllevar unas obligaciones", ha subrayado.

También ha respaldado la moción la parlamentaria de Vox Maite Nosti, que ha considerado que la renta garantizada es "un ingreso que se configura como un derecho subjetivo que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, y con ello pretendemos mejorar las oportunidades de inclusión social, pero debería estar regulado por ley de tal forma que si una persona puede trabajar y se niega a hacerlo no pueda mantener esa renta garantizada". "De esta forma se acabaría con el abuso de la solidaridad pública", ha planteado.

En contra de la iniciativa del PP, la parlamentaria del PSN Olga Chueca ha criticado el "pensamiento de la derecha de que al que se le ayuda acaba aprovechándose del sistema" y le ha reprochado "falta de empatía con quienes por mil circunstancias necesitan una red para no darse un batacazo vital irreversible". "La renta garantizada debe estar al servicio del Estado de Bienestar, con todo rigor, solvencia, control, pero sin perder de vista el objetivo final, que no es otro que evitar la exclusión", ha dicho. Además, ha señalado que "no existe una cronificación de la renta garantizada" y ha argumentado que "el pasado año 1.658 unidades familiares dejaron de percibir esta ayuda para acceder a un empleo, un dato mejor que en 2021, cuando fueron 1.404".

Por parte de EH Bildu, Javier Arza ha asegurado que la renta garantizada "fue concebida con el fin de proteger a las personas que tengan carencia de recursos económicos" y ha añadido que "la inclusión, ya sea laboral o de cualquier otro tipo, es un segundo derecho que debemos garantizar, pero que de ninguna manera debe condicionar el derecho a la renta garantizada". Además, Arza ha planteado que su grupo sí es partidario de introducir cambios en la renta garantizada, pero en otro sentido al propuesto por el PP. En concreto, EH Bildu propone revisar la cuantía de esta prestación, "especialmente para los colectivos más afectados por la pobreza", y ampliar su cobertura, "reduciendo el tiempo de empadronamiento necesario para ser sujeto perceptor, actualmente situado en dos años".

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu se ha mostrado "radicalmente en desacuerdo" con la moción del PP y ha afirmado que "las derechas recurren siempre a su afán de recortar derechos y ponen todo el énfasis del mundo en las obligaciones". Aranburu ha criticado que "se centre toda la renta garantizada en el empleo, que es lo que tiene en el fondo la propuesta, trasladar esa responsabilidad individual en la situación de pobreza y desigualdad". "No podemos aceptar el discurso de que las personas se mantienen en una situación de exclusión porque quieren. No se puede achacar esa responsabilidad a nadie", ha asegurado.

Por último, el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha señalado que "con esta moción quedan claras dos intenciones del Partido Popular, la primera, utilizar una de las mejores herramientas que tenemos para trabajar la inclusión social en todo el Estado para poner en cuestión la gestión y ejecución de las políticas sociales de este Gobierno, y la segunda, atacar a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, haciendo solo una propuesta, que se pongan a trabajar". "El fondo de la moción podría ser el fondo de una conversación de barra de bar de los llamados cuñados negacionistas", ha afirmado.