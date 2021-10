Rechazada moción que instaba a no pactar con EH Bildu hasta que condene a ETA

El pleno del Parlamento foral ha rechazado este jueves una moción de Navarra Suma que instaba a los gobiernos de Navarra y España a adquirir el "compromiso firme" de no alcanzar acuerdos políticos de ningún tipo con EH Bildu hasta que esta formación "condene de forma expresa los actos cometidos por la banda terrorista ETA.

La moción se ha rechazado con los votos en contra de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y el voto a favor de Na+.

El portavoz de Na+, Javier Esparza, ha afirmado que "matar, asesinar, extorsionar, secuestrar, amenazar" daña "para siempre" a quien sufre esos ataques y también al conjunto de la sociedad, por lo que "debería haber existido un consenso prepolítico sobre esto, pero desgraciadamente ni en España ni en Navarra ha ocurrido".

La izquierda abertzale, ha indicado, tiene un apoyo en las urnas "que nadie discute", pero se ha preguntado "si puede ser considerada o no una formación política más con la que se puede pactar o entregarle como en este caso las llaves de la Comunidad foral". Y declaraciones públicas como las de Arnaldo Otegi, ha dicho, "no ayudan mucho a que creamos que han cambiado".

Quien pacta con EH Bildu, ha destacado, "está pactando con una formación política que tiene entre sus afiliados y militantes a miembros de ETA" y que "tiene como una prioridad sacar a esos asesinos de la cárcel".

Por el grupo socialista, Ramón Alzórriz ha puesto de relieve que el Gobierno de Navarra no tiene ningún pacto de gobernabilidad con EH Bildu, pero sí un pacto presupuestario que se renueva cada año "por el bien del conjunto de la ciudadanía navarra". Es cierto que Bildu, ha apuntado, "tiene un recorrido ético por realizar", pero Na+ con esta moción "solo busca alimentar su relato, que ya no tiene venta ante la ciudadanía navarra" y por tanto "votaremos no a su miserable moción".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha recordado que "ETA dejó de matar hace diez años" y ha preguntado a Na+ "cuándo van a asumirlo". Ha considerado que, con este tipo de propuestas, Na+ intenta "perpetuar de alguna manera no aquella situación, pero sí alguna de sus consecuencias".

Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha apostado por "intentar cerrar las heridas que décadas de violencia y sufrimiento han generado a lo largo de estos años" y ha afirmado que para la izquierda abertzale efectivamente una de las prioridades es "la resolución de la situación de los presos y acabar con la situación penitenciaria", pero eso "no es ninguna novedad".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha declarado que éste es "un debate profundamente doloroso y muy mal enfocado, en el que no queremos participar ni jugar a ver qué partido es el más ético o menos ético".

Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha destacado que a todos los partidos y coaliciones del Parlamento de Navarra les avala la legalidad, porque son "opciones políticas legales" y en ese contexto "se acuerda con unos y con otros en función del contenido" del debate.