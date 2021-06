El PP rechaza la "tropelía" del Gobierno de reformar el Tribunal de Cuentas

El diputado del PP Jaime de Olano ha mostrado su rechazo a las que ha calificado de "evidentes intenciones" del Gobierno de reformar la renovación del Tribunal de Cuentas, una "tropelía" que, ha avisado, no permitiría su partido y que supondría "un flagrante caso de fraude de ley".

Durante su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso este martes, De Olano se ha referido a la actitud de Moncloa, que no ha descartado estudiar alguna reforma en relación con el Tribunal de Cuentas si no se eligen sus nuevos vocales, cuando el plazo de los actuales finaliza el 23 de julio.

De Olano ha criticado duramente las "evidentes intenciones" del Gobierno de abordar esta reforma si no se renuevan los vocales, para "colocar a dedo a quien ha de juzgar la responsabilidad contable de los condenados" en el juicio del "procés" e indultados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Para el diputado, se trataría de "un flagrante caso de fraude de ley" el que, "una vez que no han conseguido el archivo de la causa", reformaran la manera de elegir a los vocales para "asegurarse una sentencia favorable al interés particular de Sánchez y de sus socios". "Ya les adelanto que el Partido Popular no va a permitir semejante tropelía", ha añadido.

Este martes se han conocido las cantidades millonarias que el Tribunal de Cuentas reclama a los líderes del "procés" por los gastos de la promoción exterior del referéndum del 1-O, que van desde los 2,9 millones de euros para el expresidente catalán Artur Mas a los 2 millones que exige a su sucesor Carles Puigdemont y también a Oriol Junqueras. EFE