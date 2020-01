PP rechaza "transferir por puro interés político" la competencia de tráfico a Navarra

La senadora del PPN Amelia Salanueva ha afirmado que "no procede transferir por puro interés político la competencia de tráfico" a Navarra y ha considerado que "hablar de pasarelas" y de la posibilidad de que agentes de tráfico de la Guardia Civil pasen a la Policía Foral es "un engaño y una trampa".

"Ellos no quieren ser policías forales, quieren ser guardias civiles y no quieren irse de Navarra", ha señalado Salanueva, que ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en Pamplona para valorar la actualidad política nacional y de la Comunidad foral.

La senadora 'popular' ha criticado las "cesiones y las injerencias en los asuntos propios de Navarra que se han producido" en el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PNV para la investidura y también ha considerado "lamentable" que EH Bildu "sea la llave en la Comunidad foral y también en España".

Ha afirmado Salanueva que en su partido quieren que Navarra "sea conocida por ser la punta de lanza en innovación y conocimiento, bienestar social y emprendimiento, y no por ser objeto de los oscuros deseos e intereses del nacionalismo y el independentismo vasco".

Y ha advertido de que Pedro Sánchez, como "necesita" a los nacionalistas, "no tendrá reparos en claudicar ante la presencia de la Guardia Civil en nuestra tierra o no sabe qué decir cuando en el Estatuto de la Comunidad Autónoma Vasca se incluye a Navarra como territorio histórico".

Frente a esto, Salanueva ha asegurado que para el Partido Popular "va a ser prioritario defender la identidad de Navarra de los intereses anexionadores que tiene el nacionalismo" y ha garantizado que también trabajarán "en favor de que la Guardia Civil siga presente en la Comunidad foral". Para ello, ya han presentado varias iniciativas en las Cortes Generales.

Para la senadora del PPN, el asunto de tráfico "no se trata de una mera cuestión competencial, se trata de transferencias que son cuestiones que se deben debatir entre gobiernos y no entre partidos" y ha considerado que, por ello, "no procede transferir por puro interés político la competencia de tráfico" ante la reclamación de "quienes quieren independizarse de España y anexionar Navarra".

En su opinión, "no hay un interés social" en la reclamación del PNV de transferir tráfico y ha considerado que si el Partido Nacionalista Vasco "estuviera tan interesado por el bienestar de los navarros se hubiera preocupado en pedir infraestructuras pendientes".

Ha afirmado así que "sólo interesa la competencia de tráfico porque es un asunto político" y porque "quieren que los pocos resquicios que hay en Navarra de la presencia de España desaparezca para hacer más fácil el objetivo final que no es otro que la anexión".

UN GOBIERNO "INESTABLE"

En cuanto al Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, Salanueva ha considerado que "estamos ante un Ejecutivo inestable, basado en el sectarismo y la cesión, un gobierno que ha llegado por fraude a sus electores". "Todo lo que se dijo en su momento se ha incumplido, se ha engañado no sólo a los votantes socialistas, sino también a la ciudadanía española porque se ha hecho lo contrario que se prometió en campaña electoral", ha sostenido.

En este sentido, ha remarcado que "siempre nos podremos preguntar qué hubieran hecho cientos de miles de españoles que votaron al PSOE si hubieran sabido que hoy el destino final iba a ser aplaudir, en una foto de la vergüenza, a ERC y a EH Bildu tras sus intervenciones en el Congreso de los Diputados".

Para la senadora 'popular', del Gobierno presidido por Sánchez "sólo sabemos que no hay un programa, sólo tiene ideas y ocurrencias; que es extremadamente dependiente del nacionalismo más extremo; y que es un Gobierno de despilfarro absoluto". Y ha afirmado que se trata de un Ejecutivo que "se ha conformado contra la Constitución, la transición y la concordia".