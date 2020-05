El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este miércoles suspender la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista catalán mientras estudia los recursos de amparo presentados por los condenados, tal y como habían solicitado algunos de ellos en sus recursos de amparo ante este órgano. Las impugnaciones en todo caso han sido admitidas a trámite, por lo que las condenas serán revisadas.

Los magistrados deniegan la solicitud de suspender la sentencia porque no aprecian la urgencia excepcional que justificaría una medida así. El asunto no ha quedado, no obstante, zanjado del todo y el Pleno acuerda formar pieza separada y conceder un plazo de tres días a los solicitantes de amparo y a la Fiscalía para que efectúen las alegaciones que consideren convenientes.

En cuando a los recursos de amparo, los magistrados, que se han reunido de forma telemática, han aceptado los presentados por siete condenados por sedición: los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el líder de Ómnium Cultural Jordi Cuixart.

También han admitido a trámite los recursos de los exconsellers Carles Mundó y Meritxell Borrás, ambos sentenciados por el Supremo por un delito de desobediencia en el marco del denominado 'procés', ha informado el tribunal de garantías.

Tal y como explican en las providencias en las que comunican la admisión a trámite de los recursos presentados por los condenados por sedición, los magistrados del TC aprecian que concurre en todos los recursos una especial trascendencia constitucional porque plantean un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal.

En cuanto a los recursos de Mundó y Borrás, condenados por desobediencia, el tribunal de garantías aprecia en ambos casos una especial trascendencia constitucional, ya que el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales.

De momento, el Constitucional no se ha pronunciado sobre los recursos de amparo de otros dos condenados por sedición, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconsejero Raül Romeva, ya que no habían sido incluidos en el orden del día de este miércoles.

En la sesión de hoy, los magistrados también han aceptado dar trámite a los últimos recursos que tenía pendiente analizar de Sánchez contra diferentes autos dictados por el Supremo sobre la instrucción del caso, según han señalado fuentes de este órgano a Europa Press.

RECURSO DE TURULL

Finalmente y respecto a uno de los líderes independentistas, Jordi Turull, el Pleno del TC ha admitido a trámite su recurso contra un acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 25 de julio de 2019, que, entre otras cosas, rechazó abonarle las percepciones económicas propias de su entonces condición de diputado.

Turull considera que la decisión de la cámara baja ha podido vulnerar los artículos 23.2 y 14 de la Constitución y por su parte el TC aprecia una especial trascendencia constitucional del asunto, al afectar a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay aún doctrina.

Así, y por el momento, el Constitucional da un lazo de diez días al Congreso remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones, debiendo previamente emplazarse a quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que si lo desean comparezcan. La sentencia que se dicte en su día corresponderá al Magistrado ponente Cándido Conde-Pumpido.