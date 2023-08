La AN rechaza suspender el festival de Bilbao promocionado con el cartel de Abascal con un tiro en la nuca

Ordena a Ertzaintza, Guardia Civil y Policía adoptar "las medidas que estimen necesarias" para evitar actos terroristas en el festival

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha rechazado suspender un festival de música en Bilbao con motivo de la Semana Grande que se promociona con un cartel en el que aparece la cara del líder de Vox, Santiago Abascal, con "un charco rojo" que "escenifica y simboliza" el rastro de sangre que resultaría de pegarle un tiro en la nuca.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado instructor ha denegado la medida cautelar que solicitaba la formación política al coincidir con el criterio de la Fiscalía, que no ha visto necesario suspender el festival pero sí pedir informe a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A su juicio, la existencia de indicios racionales de criminalidad "no justifica" la suspensión del acto convocado al "no apreciarse un riesgo concreto derivado de permitir su celebración".

Gadea ha explicado que "se puede separar claramente" la publicación del cartel del evento o acto concreto que se publicita. En este sentido, ha considerado pertinente ordenar a la Ertzaintza, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional "que lleven a cabo el pertinente control" del acto previsto para este jueves a las 23.00 horas "para evitar que en su desarrollo se cometan actos terroristas y, en el caso de que se produjeran, proceder a la identificación y detención de sus autores".

Así las cosas, ha recalcado que el hecho de permitir la celebración del acto no tiene que suponer necesariamente que se vayan a cometer delitos de terrorismo. Aún así, ha señalado que, en una primera aproximación, el cartel denunciado "quedaría más próximo a los delitos de enaltecimiento del terrorismo que al de humillación de víctimas terroristas".

Sin embargo, el juez ha adelantado que "desde la provisionalidad de este momento procesal" se puede apreciar que "la imagen sobrepasa los límites de la libertad de expresión". Por ello, ve pertinente "recabar más información" sobre la difusión del cartel o las personas o grupos que se han encargado de ello.

LA INVESTIGACIÓN

Gadea se ha pronunciado después de que este mismo jueves acordara abrir diligencias a raíz de la denuncia presentada por Vox por la difusión del cartel en el que aparece Abascal. El magistrado adoptó dicha decisión al considerar que los hechos denunciados presentaban "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

La formación política indicaba en su denuncia que ese póster podía ser constitutivo de los delitos de amenazas, odio y enaltecimiento y apología del terrorismo, y por ese motivo, interesaba la suspensión del acto que anuncia ese cártel --programado para las 23.00 horas de este mismo jueves--.

Al abrir diligencias, el juez acordó dar traslado al Ministerio Fiscal de la denuncia para que emitiese informe tanto sobre la competencia de la Audiencia Nacional como de las medidas a adoptar. Fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalaron que, recibido este auto del magistrado, enviaron al juzgado su informe en el que rechazaban la medida cautelar que solicitaba Vox de suspender el evento.

No obstante, el Ministerio Público sí que interesó que la Ertzaintza elaborase un informe por si durante la celebración de esos conciertos pudiera producirse algún hecho que fuera susceptible de ser calificado como delito de enaltecimiento del terrorismo.

EL CARTEL DEL FESTIVAL 'CALLEJERO'

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El cartel en cuestión anuncia una serie de conciertos que tendrán lugar este jueves enmarcados en un festival llamado 'Callejero' que organizan colectivos populares en el marco de la Semana Grande de Bilbao, pero fuera del programa oficial del Ayuntamiento de la ciudad. En el cartel puede verse en primer plano a Abascal sonriendo en una imagen en blanco y negro y tras él, a la altura de su nuca, una salpicadura de color rojo que simboliza la sangre.

Según informaba este mismo jueves Vox en nota de prensa, en el escrito de denuncia redactado por la vicesecretaria nacional jurídica, Marta Castro, se indicaba que "la difusión del cartel e incluso la celebración del acto, fomenta la violencia, justifica su uso por causa de diferencias y motivos ideológicos, y por tanto, se encuadra en un acto ilegal". Añadía que a esto había que sumar que Abascal "ha sido durante toda su vida objetivo del terrorismo de ETA" por lo que "constituye además un claro ejemplo de apología del terrorismo".

Vox explicaba que los organizadores del evento no podían ampararse en la libertad de expresión para mantener ese cartel pues, a su juicio, había "superado todos los límites". "La imagen de Santiago Abascal tiroteado incita, promueve y fomenta el odio contra su persona, y unida a su persona, a la violencia contra los dirigentes, cargos, simpatizantes y votantes de Vox", abundaba el partido, que resaltaba que esa incitación está causada por motivos ideológicos y políticos y "atenta contra la dignidad y el principio de igualdad y no discriminación".

Asimismo, consideraban que el hecho de que el póster mostrase un método de amenaza y asesinato utilizado por ETA era una evidencia de que cuenta con el "beneplácito, aceptación y alabanza" de los difusores, y apuntaban que "resulta injustificable".