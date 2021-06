El TC rechaza suspender el acuerdo sobre la expulsión de Teresa Rodríguez

El Tribunal Constitucional ha rechazado suspender los acuerdos de la Mesa del Parlamento que desembocaron en la expulsión de Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez y otros ocho diputados, aunque aconseja "adelantar, en cuanto sea compatible con la tramitación procesal, el momento de dictar sentencia".

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el Alto Tribunal hace esta recomendación para "reducir al máximo posible la eventual afectación de sus derechos", al ser el recurso de amparo instado por "quienes están investidos por el voto popular y ejercen la esencial función representativa de los ciudadanos".

El fallo se produce después de que los afectados -actualmente diputados no adscritos- interpusieran un recurso de amparo solicitando la adopción de medidas cautelares de suspensión de los acuerdos impugnados de la Mesa de la Cámara, lo que fue rechazado por la Fiscalía del Alto Tribunal.

En un auto dictado el pasado 19 de mayo, la fiscalía estimó que no resultaba procedente admitir la solicitud de la medida cautelar de suspensión de dichos acuerdos al no aparecer debidamente acreditado que "la efectividad de los acuerdos del Parlamento de Andalucía cause a los recurrentes un perjuicio irreparable".

Añadía que la adopción de la medida solicitada de suspensión supondría anticipar el examen y la resolución de la cuestión suscitada sobre la lesión del derecho fundamental de los diputados recurrentes al ejercicio del cargo parlamentario en condiciones de igualdad".

Teresa Rodríguez fue expulsada del grupo parlamentario que presidía en noviembre pasado por decisión de la Mesa del Parlamento de Andalucía, a propuesta de Podemos e IU, y con los votos PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía en aplicación del pacto antitranfuguismo acordado a nivel nacional.

Medio año después el Parlamento reformó su reglamento interno para adaptarlo a los criterios de la expulsión Teresa Rodríguez y los otros diputados. EFE