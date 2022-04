Cs rechaza la "sumisión" de López Miras ante la intención de Feijoó de aparcar la reforma de la Ley de Financiación

Ciudadanos exigió ayer al PP de la Región de Murcia que luchara por los murcianos ante su propio partido para mantener sobre la mesa la necesaria reforma de la Ley de Financiación autonómica, "pero obtiene como respuesta una resignación impropia del gobernante que los ciudadanos de esta Región merecen".

El partido liberal rechaza de pleno la "vergonzosa sumisión" de López Miras ante Feijóo, "poniendo por delante del interés de todos los murcianos su propio sillón y los intereses de otras Comunidades Autónomas como Galicia, beneficiadas con el actual sistema de financiación".

"Una vez más nuestro presidente decepciona a todos los ciudadanos de la Región y queda en evidencia que no le importan los murcianos sino su sillón y contentar a su nuevo jefe, aunque sea a costa de lo que ha venido reclamando los últimos años", critica María José Ros, coordinadora autonómica de Cs.

"López Miras demuestra que no está a la altura y que no nos representa a ninguno. Ciudadanos nunca dejará de luchar contra estos atropellos y nunca pondrá sus intereses de partido por encima de la Región de Murcia. Lo de hoy me indigna y me avergüenza como murciana", añade.

Y es que, el sistema de financiación autonómica lleva perjudicando a la Región desde hace más de una década. La formación liberal condena que tanto el Partido Popular como el PSOE solo utilicen el tema de la financiación autonómica "en su guerra partidista" sin hacer nada para mejorarla.

"PP y PSOE están intentando volver al más rancio y perjudicial bipartidismo, de la mano de Vox y Podemos, que no ofrecen ninguna resistencia. La necesaria regeneración política está de luto estos días, ya sólo queda Cs luchando contra la corrupción", ha añadido la dirigente naranja.

Ros ha lamentado que la Región de Murcia es la segunda peor financiada de toda España "porque tanto PP como PSOE así lo han querido". En concreto, la reforma del sistema financiero nacional, que lleva pendiente desde 2014, sigue produciendo grandes diferencias entre comunidades, ya que mientras que en Cantabria reciben 3.141 euros por habitante, en la Región de Murcia un murciano solo recibe 2.323 euros.

La formación liberal va a impulsar también desde la Asamblea Regional una iniciativa para que López Miras "tenga que explicar este ataque a todos los murcianos. Puede que López Miras se resigne y abandone la lucha por conseguir una mejor financiación para los murcianos, pero nosotros no lo haremos nunca", ha concluido Ros.

Ciudadanos ha defendido que la reforma del modelo de financiación autonómica debe garantizar la justicia y la igualdad entre todos los españoles, para que la sanidad, la educación y las políticas sociales que reciban sean similares y no haya las enormes diferencias que existen con el actual sistema.