CC rechaza la reserva de inversiones que el Gobierno prevé para Baleares por "menoscabar" los intereses de Canarias

Coalición Canaria (CC) ha rechazado este sábado la reserva de inversiones que prevé el Estado aplicar en Baleares al entender que "pretender igualar los incentivos fiscales menoscaba los intereses de Canarias y atentan contra la normativa comunitaria".

Así lo ha señalado el secretario general de la formación nacionalista, Fernando Clavijo, en un comunicado en el que ha hecho especial hincapié en que su partido "nunca" se opondrá al desarrollo de cualquier otro territorio. "Pero lo que no permitiremos --matizó-- es que sea a costa de Canarias".

En concreto, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez esté intentando otorgar un status a Baleares vía Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, aseguró, "según vamos profundizando en ellos nos damos cuenta de lo injustos que son con Canarias".

"Mientras el PSOE desmonta el REF canario está montándolo en Baleares. Es un auténtico despropósito que los nacionalistas canarios no vamos a permitir y que debe pasar el filtro comunitario", recordó Clavijo.

Además, que aseguró que Canarias tiene el peor punto de partida en unos PGE que, con la "complicidad" del Gobierno de Canarias y la "sumisión" del presidente regional, Ángel Víctor Torres, "ponen en jaque el fuero canario".

"El Gobierno de Pedro Sánchez --observó el nacionalista-- no solo ha calcado el artículo 27 del REF canario para aplicarlo en Baleares sino que despoja a Canarias de unos derechos consolidados por su condición de región ultraperiférica".

En este sentido, señaló "estamos ante el peor ataque del Estado a Canarias y lo peor es que el presidente de Canarias está aplaudiendo unos presupuestos lesivos con esta tierra y que ponen en duda nuestras singularidades y nuestra condición RUP".

Asimismo, el secretario general de CC aseveró que "el único territorio RUP de España es Canarias" y esto, aseguró, "es indiscutible por mucho que le pese o no le guste al Gobierno de Pedro Sánchez que no ha hecho otra cosa que poner zancadillas a esta tierra".

Opinó aquí que el Ejecutivo nacional ha incumplido el REF, no ha defendido a Canarias en el seno de la UE en asuntos como el comercio triangular o ante la directiva europea que fija en un 15% el Impuesto de Sociedades, del que Canarias debería quedar exenta en base a su condición RUP y al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Con todo, insistió en que "aquí no se trata de ir en contra de ningún territorio sino en contra de un Gobierno que lleva atacando el fuero canario y ahora el estatus de Canarias como región ultraperiférica".

Por ello, sostuvo que "la creación de una reserva para inversiones en Baleares no solo no se justifica porque ni comparte la renta per cápita ni la condición de región ultraperiférica ni el estatus reconocido por la UE a Canarias sino porque se lleva por delante el REF económico canario para dárselo a Baleares que no solo no tiene los mismos indicadores sociales y económicos, sino que está apenas a 100 kilómetros del continente mientras Canarias está a 1000 kilómetros y compite directamente en sectores como el turístico con el archipiélago canario".