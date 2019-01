Cs rechaza las "ocurrencias" de Vox y solo acepta las medidas pactadas con PP

GOBIERNO ANDALUCÍA

Ciudadanos no apoyará ninguna medida que no esté dentro de las 90 acordadas con el PP para gobernar en Andalucía y propiciar un cambio "sensato y centrado en contenidos serios y no en ocurrencias".,"No vamos a traspasar esa línea de que se firme nada que no está dentro de las medidas acordadas", ha advertido hoy en una rueda de prensa el portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán.,Ha recalcado que el único escenario que contempla su partido es el de un gob