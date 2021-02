Cs rechaza cualquier "cordón sanitario" y arremete contra la "polarización"

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, se ha opuesto este viernes a cualquier "cordón sanitario" en el Parlament como el que perfilan ERC, JxCat, CUP, comunes y PSC para aislar a Vox.

En declaraciones a Ràdio 4, Carrizosa ha calificado a Vox como "un partido más de las ofertas electorales en Cataluña", aunque ha precisado que le "sabe mal" el auge "de los extremismos" y la "polarización" de la política: "Me sabe mal que esté Vox, me sabe mal que esté Podemos y la CUP, me sabe mal tener a la mitad de la población catalana con un discurso excluyente y de partición".

ERC, JxCat, la CUP y los comunes abordaron el miércoles, en una reunión conjunta, la posibilidad de establecer un "cordón antifascista" en el Parlament que permita aislar a los 11 diputados de Vox y "frenar los discursos de odio", un objetivo en el que también trabaja el PSC.

Preguntado por ello, Carrizosa ha dicho que los catalanes sufrirán "mucho más la relevancia institucional de la CUP que la presencia en la oposición que cualquier partido", en referencia a Vox.

A renglón seguido, Carrizosa ha asegurado que los postulados de JxCat están más cerca "de la Liga Norte o la extrema derecha flamenca" que de la antigua CiU, y ha añadido que sus posiciones "se pueden relacionar" con discursos de extrema derecha por "hispanófobos, supremacistas o constructores de discurso de odio".

Por otro lado, ha calificado de "cortina de humo" que el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, haya planteado que su número dos, Eva Granados, presida el Parlament en la próxima legislatura.

Con este movimiento, según Carrizosa, Illa pretende tapar que "la promesa electoral que hizo" de presentarse a una investidura para ser president "era sencillamente mentira": "Él ya sabe que no puede hacerlo".

Aun así, ha dicho que los seis diputados de Cs en el Parlament antes apoyarán a Eva Granados para que sea presidenta de la cámara "que a Laura Borràs de JxCat o a algún candidato de ERC y ni mucho menos de la CUP".