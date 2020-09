El PP rechaza apoyar presupuestos "fantasma" porque decepcionaría a votantes

El PP ha reiterado este viernes su rechazo a apoyar unos presupuestos generales del estado que considera "fantasma" porque supondría "decepcionar" a sus votantes y "pasar por el aro" de lo que representan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su socio de coalición, el vicepresidente Pablo Iglesias.

Así lo manifiestan el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, en un podcast que hoy estrena el partido con el lema 'Activemos España', a través del que realizará semanalmente un diálogo entre los cargos de la formación para dar a conocer sus iniciativas a la ciudadanía.

En el estreno de esta nueva herramienta, organizada desde la vicesecretaría de Comunicación, que dirige Pablo Montesinos, también ha participado el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, quien ha reprochado a Sánchez que pida apoyo a unos presupuestos que "no ha visto nadie, como no sea Rappel".

García Egea los ha calificado de presupuestos "fantasma" y ha dicho que el PP no podrá "emitir una opinión" hasta que los conozca, al tiempo que ha destacado la "difícil postura" de Ciudadanos, dispuesto a negociarlos, porque para hacerlo tendrá que "sentarse con un partido imputado" en referencia a Podemos.

"No tiene que ser cómodo para ellos", ha apuntado, tras recriminar que este partido ha pasado de "pedir la dimisión de los imputados" para negociar los presupuestos de 2015 con el PP a estar ahora dispuesto a negociar con un partido imputado en un caso de financiación irregular.

Por su parte, Gamarra ha considerado que el PP no puede decir que sí al "instrumento con el que Sánchez e Iglesias quieren llevar a cabo sus políticas", como la subida de impuestos a la que se opone el PP, porque además no solo no conoce el contenido de los presupuestos sino que se opone a "de quien son y para qué".

Si el PP los apoyara "estaría decepcionando a sus votantes y pasando por el aro de lo que Sánchez e Iglesias representan", ha advertido.

A juicio del número dos del PP, García Egea, este Ejecutivo de coalición es "el de la mentira porque mintieron en el número de fallecidos, en el caso Delcy, con el cese de Pérez de los Cobos y con los test" mientras el anterior de Mariano Rajoy fue "el de la recuperación".

Y ha reiterado su rechazo a la moción de censura que tiene previsto presentar Vox este mes porque lo que hace es "reforzar" el Gobierno de Sánchez y que "no se hable de los importante, de la economía, las familias y la vuelta al colegio caótica".