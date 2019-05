El recado de Rosa Díez a Sánchez por nombrar a Iceta presidente del Senado sin estar aún constituido

La fundadora de UPyD, Rosa Díez, ha vuelto a ser protagonista en las redes sociales en las últimas horas. Una vez más su "víctima" ha sido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y su decisión de nombrar al líder del PSC, Miquel Iceta, presidente del Senado. En su perfil de Twitter, la histórica dirigente ha lamentado que antes de que se haya constituido la Cámara Alta, el Ejecutivo se haya apresurado en dar a conocer este nombramiento. Para Díez, hechos como este ponen de manifiesto que la Democracia está degenerada.

El Gobierno anuncia quien va a ser Presidente del Senado (Cámara de control del Gobierno) antes de el Senado se haya constituido.Y nos extrañamos de q el Gobierno anuncie quien va a presidir el CGPJ sin q hayan sido elegidos los vocales q le han de votar. Democracia degenerada. pic.twitter.com/vJitdt4dS9 — Rosa Díez (@rosadiezglez) 9 de mayo de 2019

La ex militante socialista ha acusado a Sánchez de ser el responsable de buena parte de los problemas que padece nuestro país. Díez considera que no es de recibo que el jefe del Ejecutivo pacte con los independentistas o con las fuerzas que no han condenado el terrorismo de ETA.