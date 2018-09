El recado de Pablo Casado a Sánchez

El presidente del PP, Pablo Casado, ha sido contundente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, después de los graves incidentes protagonizados por radicales independentistas ayer en Barcelona.

Casado ha lanzado un mensaje en redes sociales en el que insta al presidente del Gobierno a convocar elecciones.

España no está para bromas, el Gobierno se cae a trozos y Sánchez utiliza a sus ministros de escudo humano. Está constatado, cuando el @PPopular gobierna a la gente le va mejor. Si no saben o no pueden, convoquen elecciones ya y que los españoles elijan #UnNuevoGobierno. pic.twitter.com/SycOpgxOSG