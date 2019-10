La rebuscada comparación de Carlos Bardem entre Franco y la sentencia del 'procés'

La sentencia del 'procés' dada a conocer este lunes por el Tribunal Supremo continúa suscitando multitud de reacciones, algunas de ellas con grandes dosis de polémica. Una de ellas ha sido la publicada en las últimas horas por el actor Carlos Bardem, que en su cuenta oficial de Twitter ha ha hecho unas declaraciones al respecto donde llega a atribuir al Franquismo el contenido de la sentencia: "La #SentenciaProces evidencia que el franquismo dejó atado y bien atado el asunto judicial. Penoso. Peligroso", ha declarado en la red social del pájaro azul.

No contento con esta sorprendente alusión al pasado dictatorial de nuestro país, Bardem ha añadido que el fallo del Alto Tribunal y otras sentencias como la de los agresores a los guardias civiles de Alsasua han sido muy elevadas en comparación con las penas a los corruptos: "La #SentenciaProces pone de manifiesto, como la de Alsasua y en otro sentido la ligereza de penas a corruptos, una asimetría en la gravedad de las condenas impropia de un poder judicial democrático."

Bardem ha pasado por alto que el Tribunal Supremo ha rebajado notablemente las condenas por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en este municipio navarro en 2016, de forma que las penas han pasado de entre 2 y 13 años a entre año y medio y 9 años y medio de prisión para los ocho jóvenes acusados. La razón de la disminución de la pena reside en la decisión de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal de eliminar la agravante de discriminación y la de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad.

La sentencia del procés era uno de los acontecimientos más esperados del año y, como era previsible, ha provocado reacciones de todo tipo. Su impacto ha sido tal que muchos personajes públicos han decidido posicionarse al respecto, tanto en Cataluña como en el resto de España. Famosos como Pep Guardiola, Xavi Hernández, Risto Mejide, Andreu Buenafuente o Arturo Pérez-Reverte han opinado sobre la sentencia.

En el mundo del deporte, son varios los que han opinado públicamente sobre la sentencia del Tribunal Supremo. La más previsible, sin duda, es la reacción del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, que ya fue candidato a las elecciones compartiendo lista con algunos de los condenados, y que se ha convertido en una de las principales armas de propaganda procesista.

A través de un vídeo, Guardiola criticaba la sentencia y difundía las consignas de los grupos radicales.

Piqué compartía el comunicado de su club en el que se aseguraba que "la prisión no es la solución", acompañado de un escueto mensaje.

