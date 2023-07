Rebordinos dice que la huelga de actores de Hollywood "hace daño" al Festival donostiarra, aunque no vive "del glamour"

Confiesa que "hace una semana se cayó todo" y ni Bardem puede recoger el Premio Donostia porque también es del sindicato convocante SAG

El director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha reconocido que la huelga del sindicato de actores de Hollywood SAG-AFTRA "hace daño" a la presencia de estrellas en la alfombra roja del Zinemaldia, ya que esta 71 edición, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre, es la que "más presencias norteamericanas teníamos garantizadas, con lo que nos duele", aunque, no obstante, ha indicado que, por el "perfil" de este certamen, "no vivamos del glamour".

En rueda de prensa para presentar la colaboración del Zinemaldia con Kutxabank y la sección New Directors, Rebordinos, preguntado por los periodistas sobre esta cuestión, ha señalado que "no va haber ni una sola película que se haya seleccionado por este tema". "De hecho, todo lo seleccionado lo estaba antes de que esto estallara, quedan un par de huecos por ahí por cerrar en la Sección Oficial pero, sinceramente, no lo hemos tenido en cuenta", ha confesado.

Rebordinos ha señalado que para el Zinemaldia "el glamour es importante, pero no vivimos del glamour, no porque lo hayamos decidido así, sino por el perfil del festival". En este sentido, ha apuntado que, en estos momentos, el Festival de Venecia es "el gran festival del glamour" y, por eso, "no dependemos tanto" en San Sebastián de él.

El director del Zinemaldia ha lamentado que les "duele" que la huelga de actores de Hollywood vaya a afectar a esta edición porque era el año que "más presencias norteamericanas teníamos garantizadas".

"SE CAYÓ TODO"

En todo caso, ha indicado que "hace una semana se cayó todo, todo significa que Javier Bardem no podía recoger el Premio Donostia porque también es del sindicato SAG y que alguna actriz francesa importante, garantizada en San Sebastián, tampoco, porque ha trabajado en Estados Unidos". "No sé dónde vamos a acabar", ha confesado.

Rebordinos ha indicado tener la sensación de que "vamos a perder algunas presencias", pero que también "vamos a salvar otras que hace cuatro días pensábamos que no", ya que el SAG "está dando permisos a películas independientes" como, por ejemplo, las de la productora americana A24 que, al parecer, "ya estaría cumpliendo los requisitos" que exige el sindicato antes de la convocatoria de paro.

En todo caso, ha insistido en que "seguro" que la huelga va a tener "incidencia", si no termina antes, lo cual parece "difícil" que tenga lugar "antes de octubre o probablemente antes de diciembre". "Seguro que están negociando sin que nadie se entere, igual mañana anuncian que se acaba la huelga y se acaba el problema", ha apuntado.

Según ha explicado, habrá que ir "caso a caso hablando con los representantes de los actores y del SAG y ver si, por las características de una determinada película, hay posibilidades de que lo autorice". "Así está la cosa", ha reconocido, para añadir, a continuación, que está "más optimista que hace cuatro días", aunque sin saber qué ocurrirá. "No puedo garantizar nada" y "no podemos hacer más que lo que estamos haciendo", ha finalizado.