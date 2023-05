Rebeca Sánchez (PP) promete plan de vivienda, residencia y vivero de comercios si es alcaldesa de Manzanares

La candidata del PP a la Alcaldía de Manzanares, Rebeca Sánchez, pondrá en marcha un plan de vivienda, una residencia de mayores y un vivero de comercios; todo ello --ha apuntado-- bajo las políticas de bajada de impuestos y la adopción de las medidas necesarias para que la ciudad sea "más limpia y más segura".

En una entrevista concedida a Europa Press, Sánchez ha explicado que entre las tres primeras medidas del PP "para iniciar el cambio" en Manzanares se encuentran la puesta en marcha de un plan de vivienda diseñado --asegura-- para lograr fijar población en Manzanares, especialmente para aquellos jóvenes que quieren construir aquí su proyecto de vida, crear su familia y desarrollarse profesionalmente "con una serie de ayudas económicas que lo hagan posible bien para la adquisición de nuevas viviendas o para la rehabilitación de viviendas en desuso".

Otra de las cosas por las que apostará la candidata del PP si logra la alcaldía será la construcción "inmediata" de una residencia para mayores para dar respuesta --apunta-- a la "tremenda" necesidad de plazas residenciales que existe en Manzanares. También ha hablado de la creación de un servicio de alojamiento "para solventar los problema de soledad y afectividad de nuestros mayores".

Revitalizar la económica mediante la creación de un vivero de comercios, que posibilitará la puesta en marcha de sus negocios a aquellos emprendedores que quieran abrir un establecimiento en Manzanares, con la puesta a su disposición de locales adaptados a su proyecto sin coste durante los primeros meses, asesoramiento y simplificación de todos los trámites burocráticos, "para que tengan una verdadera oportunidad de éxito", es otra de las promesas de Sánchez.

La candidata 'popular' ha defendido que su candidatura cuenta con un programa electoral "realmente sorprendente" con "multitud de ideas innovadoras" para dar respuesta a las demandas de Manzanares, para activar el motor económico con la revitalización del polígono industrial, para dinamizar la ciudad en todo lo que tiene que ver con el ocio y la restauración, para la rehabilitación de diversos espacios y también del patrimonio histórico y cultural en una apuesta --subraya la candidata-- "muy valiente para convertirnos en un referente regional".

De otro lado, Sánchez manifiesta que "futuro" es la palabra que mejor define a su equipo y al proyecto que el PP ha construido para Manzanares. "Por primera vez concurrimos a las elecciones municipales con 22 candidatos en lugar de 20 como había sido costumbre, lo que denota el ánimo que se respira en las filas de nuestro partido y además lo hacemos con una lista renovada en la que aunamos la experiencia de quienes hemos sido gobierno y oposición, con la frescura y el impulso de quienes se suman por primera vez a este apasionante proyecto y donde además tienen un papel relevante los jóvenes", añade la candidata.

Además, ha destacado que la candidatura del Partido Popular la conforman personas comprometidas con Manzanares, que no necesitan hacer de la política su modo de vida ni dependen económicamente de un puesto en el Ayuntamiento de Manzanares, lo cual -ha defendido-- les hace "absolutamente libres para tomar decisiones y garantiza que vienen a trabajar exclusivamente por y para el interés general".

EL PP NUNCA FALTARÁ AL RESPETO

Sobre la política de pactos tras las elecciones, Rebeca Sánchez ha aseverado que la línea roja que "jamás" traspasará el PP será "faltar al respeto" a los vecinos con "falsas promesas" que nunca llegan a cumplirse, pero que "se incluyen años y años en los programas electorales". "Me parecen un auténtico insulto a los votantes".

No obstante, ha manifestado que el PP se presenta a las elecciones municipales "para ganar y desalojar de las instituciones a quienes se sirven de ellas mientras ponen un palo en la rueda del crecimiento de Manzanares, porque no les interesa".

"Aquellas fuerzas políticas que quieran sumarse a este proyecto, que compartan con nosotros la idea del cambio, y que sueñen un Manzanares más dinámico, más vivo, más libre, más moderno, más seguro, con oportunidades para todos puede tener encaje en nuestras filas", ha apostillado.

También ha aprovechado para criticar "la dejadez" del actual equipo de gobierno y considerar que "la apatía, la falta de ideas y de capacidad de trabajo" están provocando la pérdida de población debido "a la escasez de oportunidades para los jóvenes". Además, ha proseguido la candidata, el comercio y la hostelería lucha por mantenerse pero cada vez se cierran más negocios que no vuelven a abrir sus puertas "debido a las dificultades que se plantean para ello desde el Ayuntamiento".

"No se promueve la cultura del emprendimiento, no existen apoyos de la administración sino un exceso de burocracia que acaba desanimando a quien quiere abrir un negocio", lamenta Sánchez, quien recalca asimismo que Manzanares cuenta con un extenso polígono industrial que se está desarrollando pero que, según dice, el equipo de Gobierno no se ocupa de que nuevas empresas se instalen allí.