Rebajan la pena al condenado por vender obras falsas de Chillida y no entrará en prisión

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rebajado la pena impuesta al condenado por vender obras falsas de artistas como Eduardo Chillida o José Guerrero, al exonerarle del delito de contra la propiedad intelectual, de manera que en lugar de ser condenado a cuatro años de cárcel lo será a un año y nueve meses y no entrará en prisión.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM estima parcialmente el recurso presentado por Guillermo C.T. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó a cuatro años de cárcel por tratar de vender obras falsas de artistas reconocidos.

En ese fallo, de febrero de 2023, los magistrados creen probado que el acusado ofreció vender 15 de estas creaciones -que atribuyó a artistas como Eduardo Chillida, José Guerrero o Roy Lichtenstein- y que resultaron ser copias realizadas por él mismo o por un tercero bajo su petición.

En concreto le condenaba por un delito continuado contra la propiedad intelectual a dos años y tres meses de cárcel y a multa de 4.860 euros, y por un delito continuado de estafa a un año y nueve meses de prisión. La resolución también obligaba al acusado a indemnizar con entre 578 euros y 48.000 euros a los afectados.

El condenado recurrió alegando vulneración de la presunción de inocencia y de la tutela judicial efectiva al considerar que no hay prueba de cargo suficiente, y ahora el TSJM estima en parte su pretensión reconociendo que no incurrió en el delito contra la propiedad intelectual porque no hay plagio.

Alegan los magistrados de Tribunal Superior que la sentencia de la Audiencia Provincial habla de "actos de plagio de obra conocidas o lo que es decir falsificaciones que se pretenden pasar por auténticas obras de los autores", cuando en realidad no se dan las circunstancias previstas en el artículo 270 del Código Penal.

"Por curioso o paradójico que pueda resultar, atribuir a artistas famosos o de renombre lo no creado por ellos no es, en este caso, un delito contra la propiedad intelectual", argumenta la Sala, que incide en que el plagio "aquí no se produce".

Detalla que lo que ocurre en este caso es "una conducta opuesta, esto es la realización por alguien (el acusado o un tercero señala la sentencia) de una obra, serigrafías, y su atribución falsaria a creadores o artistas de renombre que no han sido sus autores (...) para obtener un mayor beneficio".

Por eso absuelven al acusado del delito contra la propiedad intelectual y mantienen el de estafa, ya que en este caso sí queda probado que "el recurrente, con ánimo de obtener un beneficio económico mediante la venta a terceros, realiza o utiliza obras de imitación que se recogen en los hechos probados que atribuye a los artistas famosos o de renombre que constan y que son adquiridos por personas que, engañadas, creyeron que eran auténticos".