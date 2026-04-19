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Reanudada la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona que había sido suspendida por un arrollamiento en Alcalá de Henares

Se ha restablecido la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, que había quedado interrumpida debido a un arrollamiento ocurrido en Alcalá de Henares

Tren Alvia


Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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