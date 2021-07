El Real Patronato de Santiago acuerda una inversión "histórica" de 281 millones para la ciudad hasta 2032

El Real Patronato de la Ciudad de Santiago, que se ha reunido esta tarde presidido por el rey Felipe, ha acordado una propuesta estratégica para los años 2021-2027-2032 en la capital de Galicia que supone una inversión de 281,5 millones de euros en materia patrimonial, cultural, ambiental y de infraestructuras.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido también este encuentro, en el que han participado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Además, han estado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; la ministra de Transportes, Raquel Sánchez; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, entre otros.

El Gobierno ha destacado, en una nota de prensa, que en esta primera reunión desde 2003 del patronato -integrado por la Administración estatal, la autonómica y el Ayuntamiento compostelano- se ha dado luz verde a una "inversión histórica".

Unos fondos que garantizan "la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural de Santiago de Compostela, así como la construcción de un modelo con impacto que asentará en la ciudad a las generaciones futuras". Durante esta reunión, el rey ha reiterado el deseo de unidad, que ya expresó en su ofrenda al Apóstol, y ha alabado la coordinación del Real Patronato, así como el espíritu del Camino de Santiago que lleva esta misma idea de unión a toda España y Europa.

Además, ha tenido una referencia al personal sanitario para agradecer su labor durante la pandemia, aprovechando el escenario del Hostal dos Reis Católicos - donde se celebró la reunión - que fue un hospital de peregrinos.

Por su parte, Sánchez Bugallo también puso al Real Patronato como ejemplo de colaboración institucional, y ha asegurado que si el objetivo del plan de actuaciones acordado en 2003 fue mantener y revitalizar el casco histórico, ahora es convertir la ciudad en "la Compostela del siglo XXI, inteligente, moderna, integradora".

Según una nota del Consorcio de Santiago, el órgano ejecutor del Real Patronato, la propuesta aprobada esta domingo para 2021-2027-2032 (este año santo y los próximos) se estructura en tres ejes de actuación: el mantenimiento y restauración del patrimonio; cultura y sociedad; y espacio público, infraestructuras y medio ambiente.

Se trata, asegura el Consorcio, de dar continuidad en el futuro a Santiago de Compostela como un modelo urbano de éxito basado en su valor patrimonial, pero revisando el concepto de patrimonio para extenderlo a la forma urbana en su relación con el territorio. Los principales proyectos de la propuesta aprobada hoy denominada 'Camino de Compostela 2032', que ha presentado el alcalde compostelano, son el del "doble anillo" de la ciudad, con intervenciones en los espacios perimetrales y en las zonas verdes.

