La Real Casa de Correos, el Teatro Coliseo Carlos III o la Casa Lope de Vega podrán estar iluminados pasadas las 22H

La Real Casa de Correos, el Teatro Coliseo Carlos III o la Casa Museo Lope de Vega podrán permanecer con las luces encendidas a partir de este miércoles a las 22 horas, al no verse afectados por el decreto energético del Gobierno central por ser edificios de Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumentos.

Según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno regional, las restricciones no afectan tampoco a los bienes que tienen categoría de monumento nacional como el castillo de Manzanares.

El resto (Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, CA2M y Museo Casa Natal de Cervantes) o bien no llegan a encenderse (por su horario) o so se encienden pero a las 22 horas se apagarán. El Museo Picasso de Buitrago no tiene fachada ni edificio propio porque está dentro del Ayuntamiento.

La Real Casa de Correos y el resto de edificios que tienen categoría de monumento en la Comunidad de Madrid permanecerán con las luces encendidas. Entre ellos, se encuentran la Fábrica de Cervezas El Águila, el Hospital de Jornaleros de Maudes, el Hospital del Niño Jesús, el Instituto Lope de Vega, el Cardenal Cisneros, el Instituto de San Isidro o la Nave de Motores de Pacífico.

En estos lugares, se va a seguir con el mismo régimen y, en concreto, en el edificio de la Puerta del Sol se mantendrá la fachada del reloj iluminada hasta la 1 de la madrugada "por interés cultural y turístico".