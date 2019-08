La reaccion de Francisco Serrano al saber que a dos deportistas se les impidió lucir la bandera española

Dos piragüistas sevillanos, Pablo Ogazón Rodríguez Tabernero y Carlos Sánchez Bernal, no pudieron celebrar las medallas conseguidas en el Campeonato de España Sprint de Jóvenes Promesas porque llevaban la bandera española colgada en sus espaldas. A ambos adolescentes, de 14 años, se les dijo "de malas maneras" que no podían recoger la medalla si subían al pódium con la enseña nacional.

El primero de estos hechos ocurrió a finales de junio en Mequinenza (Zaragoza). Pablo tuvo que quitarse la bandera cuando subió al podio para recoger su trofeo a petición de uno de los organizadores. Un vídeo publicado en ABC.es demuestra lo ocurrido en Zaragoza. En el segundo acto, celebrado en Verducido (Pontevedra), también le ocurrió lo mismo a Carlos Sánchez Bernal. "Quítate la bandera", le dijeron de malos modos. El joven, lejos de amedrentarse, se dio media vuelta y se negó a recibir la medalla entre los abucheos de los espectadores.

"Una bandera de España portada sobre los hombros no forma parte del vestuario oficial, y por tanto no se le permitió acceder de esa manera a recoger el trofeo. Esperamos haberte aclarado dicha circunstancia, que desde la organización de la competición no ha tenido mayor repercusión", señaló el presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, Juan José Román en su respuesta ante la polémica. Una respuesta que no ha satisfecho al Círculo Mercantil de Sevilla (CMIS), para el que competían ambos atletas, recordando que los jóvenes sí lucían el vestuario oficial.

Francisco Serrano, presidente del grupo Vox en Andalucía, ha respondido con vehemencia ante esta noticia. "Que a un joven deportista sevillano, andaluz y español, se le impida, de malas maneras, subir al podio en un campeonato de España, portando su bandera, resulta vergonzoso. Exhibirla con orgullo entraña una provocación para algunos que la odian. Dimisión de los responsables (...) Todo mi apoyo a ese deportista de 14 años, un campeón que merece respeto y reconocimiento por su éxito deportivo, y por exhibir con orgullo una bandera en la que se ve representado. Somos muchos los que, sin complejos, pensamos como tú. Aún hay esperanza"

