R.Checa.- El Parlamento checo aplaza la cuestión de confianza del Gobierno de Petr Fiala tras 22 horas de debate

La Cámara de Diputados de República Checa ha anunciado este jueves un aplazamiento de la votación sobre la cuestión de confianza del Gobierno del primer ministro, Petr Fiala, tras 22 horas de debate en el Parlamento.

La presidenta de la Cámara, Marketa Pekarova, ha señalado que según el acuerdo de los líderes de todas las facciones parlamentarias, se ha anunciado una pausa hasta las 18.00 de este jueves.

Las consultas comenzaron a mediodía del miércoles, si bien posteriormente el Parlamento decidió prolongarlas hasta la mañana del jueves, según informaciones de la cadena CT24. Fiala fue nombrado jefe del Gobierno checo a mediados de diciembre por le presidente, Milos Zeman. El gobierno de coalición cuenta con 108 diputados de un total de 200.

Tras casi un día entero de debate, los diputados han podido escuchar discursos críticos con Fiala pero también de apoyo a la coalición. El ex primer ministro Andrej Babis ha aprovechado la ocasión para criticar al nuevo Ejecutivo, que tendrá que ganarse la confianza de gran parte de los congresistas.

Al comienzo del debate, el actual mandatario ha pronunciado un discurso de 30 minutos en el que ha resumido el programa del gobierno y con el que ha pedido apoyos. Así, ha matizado que su Gobierno es situar a República Checa entre los países más desarrollados del mundo. "No somos populistas y no queremos prometer nada que no estemos convencidos de poder cumplir", ha aseverado.

"Nuestro país no puede permitirse más retrasos", ha matizado antes de mencionar la reforma de las pensiones y la construcción de nuevas fuentes de energía nuclear en combinación con fuentes renovables descentralizadas.