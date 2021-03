Rato y Trillo se desmarcan de los papeles de Bárcenas: "No me merecen ningún crédito"

El exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía Rodrigo Rato ha negado este jueves en el juicio por el presunto pago de la reforma de la sede del PP con la caja 'b' haber recibido alguna cantidad en negro del partido, tal y como aparecen en los denominados como 'papeles de Bárcenas'. "Desconozco esas anotaciones, su origen, no tienen nada que ver conmigo".

Así lo ha dicho a preguntas de la acusación popular, en la vista oral en la que ha comparecido como testigo por videoconferencia. Rato, que ha reconocido que tiene una relación "esporádica" y "cordial" con el extesorero del PP Luis Bárcenas al que conoce desde "los años 80", ha asegurado que éste nunca le ha entregado dinero.

Por ello, dice que no tiene "ninguna explicación" sobre los apuntes que según el extesorero se refieren a él ni "a otros". En los apuntes contables que reflejó Bárcenas sobre la contabilidad paralela del partido aparece semestralmente Rato coincidiendo con los años en los que estuvo en el Ejecutivo, según ha explicado el letrado Virgilio Latorre.

"En lo que a mí se refieren son falsos", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que sólo ha visto los 'papeles de Bárcenas' en los medios de comunicación y que desconoce "el origen y la intención de esas anotaciones". "Desde luego no he recibido ningún pago por ese conducto", ha insistido.

Ha asegurado que todas sus retribuciones entonces venían de la Tesorería de Hacienda por ser miembro del Gobierno y que anteriormente le pagó el Grupo Parlamentario Popular, del que formó parte.

TRILLO, SOBRE LOS PAPELES: "Entenderá que no me merezcan ningún crédito"

En este sentido, el exministro Trillo de Defensa Federico Trillo ha negado "validez" a estos 'papeles' de Bárcenas y ha dicho no "reconocerse" en los apuntes que reflejan pagos entre 2000 y 2004 a "Federico", al tiempo que ha recalcado: "Nadie me llama Federico, sino Fede o Federico Trillo".

"Tampoco parecieron darle mucha importancia los sucesivos jueces de instrucción (...). Nunca me llamaron a declarar ni estoy citado en las diligencias en ningún momento", ha destacado el exministro en su declaración como testigo en el juicio por el supuesto pago en b de la reforma de la sede del PP, en el que el extesorero Luis Bárcenas es el principal acusado.

De esta forma se ha defendido de esas presuntas referencias a él en la contabilidad b reflejada por Bárcenas. "No reconozco pagos o cobros que haya recibido", ha insistido.

Y es que los papeles de Bárcenas, ha dicho, no le merecen ningún "crédito" porque primero aparecen unos, luego otros, "que si en pesetas, que si en euros". "Entenderá que no me merezcan ningún crédito", ha expuesto.

Ha recordado que cuando vio los papeles publicados en 2013 su nombre no aparecía, y que además en ese momento Bárcenas desmintió esa contabilidad e incluso se sometió a una prueba caligráfica, para después cambiar la versión.

En este punto ha desvelado que se encargaba de coordinar la defensa de imputados en casos de corrupción como Bárcenas o el que afectaba al expresidente valenciano Francisco Camps por los trajes de Gürtel, quien, ha subrayado, "resultó absuelto".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El extesorero tenía de abogado al penalista Miguel Bajo por recomendación suya, y ha asegurado que entonces "no admitió en un solo segundo que hubiese una caja b" o "retribuciones atípicas, y, menos aún, que hubiese salido dinero al extranjero. Eso es lo que yo hablé con el señor Bárcenas".

Trillo también ha explicado que el Comité Ejecutivo del PP no se ocupaba "para nada" de las cuestiones "económicas o de pagaduría" y que el presidente y el secretario general "no tienen nada que ver con la estructura gerencial".

Y se ha mostrado molesto cuando un abogado de la acusación, Virgilio de la Torre, ha leído una declaración de Bárcenas en la que señalaba que varios miles de euros de esa supuesta caja b se destinaron a pagar a los abogados de los mandos juzgados por el accidente del Yak-42, que se estrelló en 2003 en Trebisonda (Turquía) y costó la vida a 62 militares.

El exministro ha advertido que no se le volviera "a emplazar" por esos hechos después de que la Justicia se haya pronunciado en diversas resoluciones, algunas adoptadas por el ministro del Interior, Fernando Marlaska, cuando ejercía de juez, y que "no es sospechoso de nada".

"No voy a entrar" a hablar sobre el Yakolev "bastante daño ha causado y me ha causado", ha zanjado.

Trillo ha vivido otro rifirrafe cuando este letrado le ha preguntado si conocía otro episodio relatado por Bárcenas, que dijo que tuvo que entregar él dinero al exministro porque su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, ya fallecido, no quería, al considerar que no tenía por qué compensarle por haber perdido la condición de presidente del Congreso cuando se convirtió en ministro.

"Jesús, qué largo se hace el cuento, eh", ha respondido Trillo, y a continuación ha reaccionado el abogado: "No, perdone. Perdone, no es un cuento, es una pregunta".

Rápidamente, el exministro ha replicado: "No, perdone, no es una pregunta, es un cuento, porque es falso (...) Ese cuento ya va, ya va, porque con el señor Lapuerta tuve siempre una excelente relación. (...) Ahí el cuento les ha salido rana".