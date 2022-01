Ratifican que no hubo delito en afirmaciones de Monedero sobre Vox y nazismo

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la querella interpuesta por Vox al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por un vídeo en el que identificaba a la formación con el nazismo, al entender que con ello "no se incitó al odio, a la hostilidad o la violencia para conseguir objetivos políticos".

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la Sección sexta de la Audiencia Provincial acuerda así rechazar el recurso de Vox contra la decisión del Juzgado de instrucción número 16 de Madrid de cerrar la investigación por estos hechos ante la falta de indicios de un delito contra el honor o de otros como injurias o calumnias por los que se querelló el partido de Santiago Abascal.

"En el presente caso, se alega que las referencias a los crímenes cometidos por los nazis y por los asesinos de Medellín, son constitutivas de delito, sin embargo dicha referencia no supone que se impute al partido Vox, a sus votantes y simpatizantes, crímenes similares a los cometidos por el nazismo, ni por los asesinos de Medellín", entiende la Sala aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Tal y como se recoge en el auto impugnado, recuerdan los magistrados, "en el presente supuesto, no podemos encontrarnos con un delito de calumnias tal y como pretende la querellante, pues en las manifestaciones vertidas a través de la red social Twitter por Juan Carlos Monedero, el mismo no está imputando ningún hecho delictivo al partido político Vox, ni a sus simpatizantes, representantes o afiliados al partido".

Por tanto, ratifica, que en ese vídeo "ningún delito se imputa al partido político Vox, por muy desafortunadas que sean las expresiones vertidas.

La Sala recuerda que, el pasado junio, elTribunal Supremo ya rechazó otra querella de esta misma formación por injurias argumentando que para apreciarse la existencia de ese delito "no bastan atribuciones genéricas o vagas, sino que han de recaer sobre un hecho inequívoco, concreto y determinado (...), dirigiéndose la imputación a persona concreta".

Tampoco consideran que las expresiones de Monedero incitarán al odio para conseguir objetivos políticos, ni que pudieran "alentar una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades".

Pese a reconocer que el exdirigente de Podemos hizo en ese vídeo "una crítica desafortunada", la Sala observa que esas opiniones están amparadas en el derecho a la libertad de expresión.

En cuanto a la falta de motivación y arbitrariedad del auto recurrido, alegada por Vox, la Audiencia Provincial también lo rechaza porque "basta con leer el auto recurrido para poder comprobar que expone las razones, que no pueden tildarse de arbitrarias, por las que acuerda el sobreseimiento de las actuaciones".

Por todo ello, la Sala ratifica en su auto, contra el que no cabe recurso, el archivo de esta querella, "declarando de oficio las costas de esta alzada al no existir méritos para su imposición a la parte apelante, ya que no se trata de un recurso infundado".