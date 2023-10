Raquel Sánchez señala la importancia de alinear las políticas de movilidad activa a nivel nacional, regional y local

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en funciones, Raquel Sánchez, ha destacado este miércoles la importancia de alinear las políticas de movilidad activa a nivel nacional, regional y local, para que sean más eficaces y los ciudadanos perciban en positivo esos cambios porque "nos piden coherencia en nuestras decisiones; hoy no podemos hacer un carril bici y al mes decidir suprimirlo. No debemos reducir o retirar las Zonas de Bajas Emisiones. No es aceptable".

"Debemos situar la seguridad en el núcleo de la movilidad activa. No podemos permitirnos nuevos riesgos para los más vulnerables y que se generen rechazos a esas nuevas formas de movilidad. La movilidad en los núcleos urbanos debe tener como objetivo el no dejar a nadie atrás", ha asegurado, en este sentido, la titular del Mitma durante la inauguración de la tercera edición de los 'Urban Mobility Days', la feria europea de la movilidad urbana, que se celebra en Sevilla hasta el viernes organizada por la Comisión Europea con el apoyo de Mitma, en el marco de la Presidencia española del Consejo de la UE.

A lo largo de su intervención, la ministra ha destacado la relevancia de este foro para conocer las tendencias que definen los retos de la movilidad en las ciudades y, por ello, cuenta con todos los actores implicados: administraciones, sector empresarial, mundo académico... Por ello, ha insistido en que "las conclusiones de estos días nos serán de gran utilidad para lograr mejorar la vida en las ciudades y conseguir los consensos necesarios para evitar que se produzcan pasos atrás en la lucha por ciudades más sostenibles y verdes".

EL MODELO DE MOVILIDAD ESPAÑOL

Como responsable del ramo, Sánchez ha expuesto en su discurso las experiencias del Mitma que pueden aportar al debate sobre la movilidad sostenible, como "humanizar las ciudades".

Relacionado con ello, ha recalcado la necesidad de mejorar las condiciones de la conectividad local para facilitar el acceso a las oportunidades y siempre situar la seguridad en el núcleo de la movilidad activa, con la integración del transporte público en los espacios peatonales y las infraestructuras de micro movilidad. Todo ello, con un esfuerzo institucional por mejorar la comunicación y la formación para ayudar a cambios de actitudes y comportamientos sobre las nuevas formas de movilidad, para que los ciudadanos "se sientan partícipes de ello".

"En nuestro caso, el transporte público ha sido una de nuestras bazas para proteger a la ciudadanía de las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania y, al mismo tiempo, combatir la inflación y reducir nuestra dependencia energética y el consumo de combustibles fósiles. Hoy puedo decir que acertamos con medidas como la gratuidad en las Cercanías y la Media Distancia ferroviaria y las bonificaciones en los servicios de autobuses y suburbanos. Han funcionado y han gozado de una enorme aceptación por parte de la ciudadanía", ha indicado.

También ha señalado la preocupación en el sector por la falta de profesionales y, en especial, en segmentos del transporte por carretera. Por ello, ha resaltado que durante estos días se vaya a debatir sobre cómo reconducir esta situación y de cómo atraer a la gente joven a trabajar en un sector cada vez más tecnificado e innovador para "incorporar el nuevo capital humano que sale de nuestros sistemas educativos al sector del transporte".

MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y CONECTADA

La ministra en funciones ha afirmado que la política del Ministerio se ha centrado en "promover políticas de movilidad, con el desarrollo de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, que está en total sintonía con publicada por la Comisión Europea". Para llevar adelante esta estrategia, ha añadido, "ha sido fundamental el Plan de Recuperación y los fondos europeos NextGenerationEU, con los que se están financiado múltiples iniciativas de entidades locales y regionales destinadas a fomentar el transporte público, la descarbonización y una nueva forma de movilidad activa o micromovilidad, cada vez más presente en nuestras ciudades".

Además, desde el Ministerio, y gracias al Plan de Recuperación, se destinan cerca de 6.500 millones de euros a desplegar zonas de bajas emisiones, a renovar el transporte público para reducir sus emisiones, a fomentar la movilidad activa y promover un cambio modal hacia el ferrocarril en el transporte urbano y metropolitano.

En este sentido, también ha hecho hincapié en la importancia de contar con una hoja de ruta flexible como es la Agenda Urbana Española, entre cuyos objetivos está el de "humanizar nuestras ciudades y pueblos, evitar la dispersión urbana, revitalizar la ciudad existente, aumentar la proximidad y potenciar los medios de transporte sostenible".

EL EJEMPLO DE SEVILLA

Raquel Sánchez ha puesto a la ciudad de Sevilla, sede de los 'Urban Mobility Days', como ejemplo de todo ello, cuando hace algo más de un año el Ayuntamiento aprobó su Plan de Acción de Agenda Urbana."Destinamos aquí más de cien millones de euros del Plan de Recuperación para hacer realidad proyectos como carriles bici, compra de tranvías o de autobuses articulados 100% eléctricos", ha afirmado la ministra a modo de balance.

En este punto, ha recordado la importancia de la colaboración entre administraciones para avanzar en los objetivos de movilidad sostenible, poniendo como ejemplo el impulso a la ampliación de la línea 3 de metro de Sevilla y la ejecución del estudio de la conexión ferroviaria entre la Estación de Santa Justa y el aeropuerto.

"En definitiva, cuantiosas inversiones y numerosas actuaciones que han sido fruto de la colaboración con la anterior corporación municipal y que espero y confío tengan continuidad porque son por el resultado del interés común, entre instituciones, para hacer de Sevilla una ciudad más sostenible, más accesible y mejor", ha aseverado la titular del Mitma.

DECLARACIÓN EUROPEA DE LA BICICLETA

Por último, la ministra ha mostrado su satisfacción por ser en Sevilla donde la Comisión ha presentado la Declaración Europea de la Bicicleta (European Cycling Declaration), donde se señala a la bicicleta como medio clave en la nueva movilidad activa, cada vez más presente en nuestras ciudades.

Y es que la ministra ha acompañado esta mañana a la comisaria europea de Transporte, Adina Valean, durante la presentación de la Estrategia Europea de la Bicicleta, acto en el que ha destacado que Europa "necesita de una política coordinada en este tema, que sea impulsora de las distintas iniciativas a veces muy locales para darles una dimensión más global". "Esta Iniciativa cuenta con el respaldo de la Presidencia española y esperamos que sea aprobada con la siguiente presidencia, la belga, del Consejo de Transporte", ha asegurado la ministra.

"Como responsables políticos tenemos que atender la demanda creciente y facilitar, en especial en entornos urbanos, el uso de la bicicleta. Los instrumentos son muchos: infraestructuras para la circulación de las bicicletas como los carriles bici; aparcamientos reservados; alquileres públicos; información de circuitos...", ha resaltado Sánchez antes de poner a la Estrategia Estatal por la Bicicleta como ejemplo del compromiso del Mitma con este modelo de movilidad al que España se ha "sumado en un tiempo récord".